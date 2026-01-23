Kovačević: Oni koji žele nestanak Srpske podržavaju opoziciju u Srpskoj

Izjava Bakira Izebegovića da se on nada kako će u Republici Srpskoj pobijediti opozicija samo nam je još jednom jasno potvrdila da svi oni koji su neprijatelji Srpske ili koji joj u najmanju ruku ne žele dobro, ili da pojednostavimo koji žele nestanak Republike Srpske podržavaju opoziciju u Republici Srpskoj, rekao je za RTRS delegat u Klubu Srba Doma naroda PS BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"To jasno pokazuje da oni prepoznaju Milorada Dodika, SNSD i vladajuću koaliciju kao najjačeg čuvara Republike Srpske kao nekoga ko stoji na putu do njihovog ostvarenja, njihovog cilja to je nestanka Republike Srpske", rekao je Kovačević.

Smatra da je to sasvim dovoljno za sve građane Republike Srpske da dobro razmisle ali i razumiju o čemu se radi.

"Radi se o tome da su Milorad Dodik i SNSD brana svim napadima na Republiku Srpsku, a da opozicija, nažalost, sarađuje sa svima onima koji napadaju Srpsku. I sa Majklom Marfijem, koji je srećom otišao iz BiH, sa Kristijanom Šmitom, sa Bakirom Izetbegovićem, sa Mustafom Cerićem, Dinom Konakovićem i sa svim onima iz Sarajeva, koji Republici Srpskoj u najmanju ruku ne žele ništa dobro ili da budemo otvoreni žele da Republike Srpske nema", smatra Kovačević.

U tom kontekstu, dodaje Kovačević, treba posmatrati i ponovljene predsjedničke izbore na onom broju biračkih mjesta u Republici Srpskoj, gdje je na svim mjestima pobijedio Siniša Karan.

"I da isto tako ne zaboravimo da su i Bakir Izetbegović i sve druge sarajevske stranke na tim izborima podržali protivkandidata Siniše Karana, sa jasnom porukom da Siniša Karan sigurno nije dobro rješenje za sve one koji žele da Republike Srpske nema. Oni koji žele da Republike Srpske ima, da Republika Srpska bude jaka i snažna, glasaće za Sinišu Karana", rekao je Kovačević.

Smatra da to svi u Republici Srpskoj i razumiju.

"Zato jako bitno da taj dan na tim mjestima niko ne ostane kod kuće, nego da izađemo i jasno poručimo da za nas postoji samo jedna opcija, to je Republika Srpska", naglasio je Kovačević.