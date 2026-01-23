Minić: Prva operacija tumora na mozgu - istorijski iskorak

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je prva operacija tumora na mozgu u Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju istorijski iskorak.

"Čestitke ljekarima i medicinskom osoblju koji znanjem i odgovornošću čuvaju ono najvrednije – ljudski život", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

U Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju uspješno je izvedena prva operacija tumora na mozgu u istoriji ove ustanove.

Iz te zdravstvene ustanove su naveli da je zahvat protekao bez komplikacija, da je tumor u potpunosti uklonjen, a pacijent je izliječen.