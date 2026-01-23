Logo
Minić: Prva operacija tumora na mozgu - istorijski iskorak

ATV

ATV

23.01.2026

13:21

Минић: Прва операција тумора на мозгу - историјски искорак
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je prva operacija tumora na mozgu u Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju istorijski iskorak.

"Čestitke ljekarima i medicinskom osoblju koji znanjem i odgovornošću čuvaju ono najvrednije – ljudski život", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Поледица

Region

Zbog leda bolnica puna pacijenata: Ljudima savjetovano da ne izlaze napolje

U Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju uspješno je izvedena prva operacija tumora na mozgu u istoriji ove ustanove.

Iz te zdravstvene ustanove su naveli da je zahvat protekao bez komplikacija, da je tumor u potpunosti uklonjen, a pacijent je izliječen.

