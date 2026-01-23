Minić: Prva operacija tumora na mozgu - istorijski iskorak

Izvor:
23.01.2026
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je prva operacija tumora na mozgu u Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju istorijski iskorak.
"Čestitke ljekarima i medicinskom osoblju koji znanjem i odgovornošću čuvaju ono najvrednije – ljudski život", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
U Bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju uspješno je izvedena prva operacija tumora na mozgu u istoriji ove ustanove.
Prva operacija tumora na mozgu u Bolnici „Sveti apostol Luka“ u Doboju istorijski je iskorak. Čestitke ljekarima i medicinskom osoblju koji znanjem i odgovornošću čuvaju ono najvrednije – ljudski život.— Savo Minić (@minic_savo) January 23, 2026
Iz te zdravstvene ustanove su naveli da je zahvat protekao bez komplikacija, da je tumor u potpunosti uklonjen, a pacijent je izliječen.
