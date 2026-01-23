Bio bijesan zbog gubitka u kladionici, pa potegao pištolj

Državljanin Crne Gore S. M. (40) uhapšen je u Zemunu jer je pištoljem pretio radniku kladionice.

Naime, S. N. je bio u jednoj sportskoj kladionici u Zemunu, gdje je igrao na aparatima, da bi naposljetku, nezadovoljan zbog gubitna novca, izvukao pištolj i prijetio radniku kladionice N. N. (25).

Prijetnje su odmah prijavljene policiji, te je S. M. ubrzo uhapšen.

Gradovi i opštine Parežanin: Započeti brojni projekti za dobrobit građana

Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše Telegraf.