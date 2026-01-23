Bio bijesan zbog gubitka u kladionici, pa potegao pištolj

Izvor:
Državljanin Crne Gore S. M. (40) uhapšen je u Zemunu jer je pištoljem pretio radniku kladionice.
Naime, S. N. je bio u jednoj sportskoj kladionici u Zemunu, gdje je igrao na aparatima, da bi naposljetku, nezadovoljan zbog gubitna novca, izvukao pištolj i prijetio radniku kladionice N. N. (25).
Prijetnje su odmah prijavljene policiji, te je S. M. ubrzo uhapšen.
Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.
Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, piše Telegraf.
