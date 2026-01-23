Blagajnica godinama uzimala pare od penzija: Milione stavila u džep

U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, UKP, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. K. (56) zbog sumnje da je počinila krivično djelo pronevjera.

Sumnja se da je ona, u periodu od 2015. do 2025. godine, novac od penzija i drugih primanja pacijenata bolnice, koji joj je bio povjeren u radu, zadržavala za sebe i tako pribavila protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.868.696,66 dinara, a pacijentima pričinila štetu.

Osumnjičenoj S. K. određeno je zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu, prenosi Blic.