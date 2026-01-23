Logo
Large banner

Blagajnica godinama uzimala pare od penzija: Milione stavila u džep

Izvor:

Blic

23.01.2026

10:46

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, UKP, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. K. (56) zbog sumnje da je počinila krivično djelo pronevjera.

S. K. (56) iz Niša, blagajnica specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", uhapšena je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo pronevera.

Pelet

Društvo

Jača zima povećala potražnju za peletom

Sumnja se da je ona, u periodu od 2015. do 2025. godine, novac od penzija i drugih primanja pacijenata bolnice, koji joj je bio povjeren u radu, zadržavala za sebe i tako pribavila protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.868.696,66 dinara, a pacijentima pričinila štetu.

Osumnjičenoj S. K. određeno je zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužilaštvu, prenosi Blic.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

blagajna

pronevjera

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Na fotografiji je prikazan pelet

Društvo

Jača zima povećala potražnju za peletom

1 h

0
Кошарац: Слободна зона брод нова шанса за развој

Republika Srpska

Košarac: Slobodna zona brod nova šansa za razvoj

1 h

1
Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Hronika

Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

1 h

0
Камион се забио у зграду у Бијељини

Gradovi i opštine

Nesvakidašnja nezgoda u Bijeljini: Šleper se zabio u zgradu preduzeća

1 h

0

Više iz rubrike

Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Hronika

Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

1 h

0
Четворо опљачкано у Братунцу, ухапшени мјештани

Hronika

Četvoro opljačkano u Bratuncu, uhapšeni mještani

3 h

0
Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса

Hronika

Potpuni zastoj na auto-putu: Na istom mjestu čak četiri udesa

3 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen, ima povrijeđenih

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

14

Zbog problema sa grijanjem u trebinjskim srednjim školama skraćeni časovi

12

03

Ako svakog dana pojedete jednu mandarinu, organizam će se preporoditi

11

50

Evo kako da za 5 minuta oslobodite memoriju i ubrzate telefon

11

47

Sve izraženiji trend odgađanja braka

11

36

Objavljene nove cijene goriva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner