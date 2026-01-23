Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

Izvor:
Informer
23.01.2026
10:32
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom navoda da je na Voždovcu rano jutros došlo do ubadanja djevojke u obraz i saopštilo da to nije istina.
Kako su ranije pisali mediji, devojka S.R. (23) izbodena je po obrazu jutros u šest sati na Voždovcu, nakon čega je odmah primljena u Urgentni centar (UC).
Međutim, iz MUP kažu da nikakvog ubadanja nije bilo i da je djevojka imala samo povredu potkoljenice.
Ona je ubrzo po prijemu u zdravstvenu ustanovu zbrinuta i napustila je objekat.
(Informer)
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
12
14
12
03
11
50
11
47
11
36
Trenutno na programu