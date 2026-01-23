Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom navoda da je na Voždovcu rano jutros došlo do ubadanja djevojke u obraz i saopštilo da to nije istina.

Kako su ranije pisali mediji, devojka S.R. (23) izbodena je po obrazu jutros u šest sati na Voždovcu, nakon čega je odmah primljena u Urgentni centar (UC).

Međutim, iz MUP kažu da nikakvog ubadanja nije bilo i da je djevojka imala samo povredu potkoljenice.

Ona je ubrzo po prijemu u zdravstvenu ustanovu zbrinuta i napustila je objekat.

