Devojka nije izbodena, evo šta se zaista desilo

Izvor:

Informer

23.01.2026

10:32

Foto: Thirdman/Pexels

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se povodom navoda da je na Voždovcu rano jutros došlo do ubadanja djevojke u obraz i saopštilo da to nije istina.

Kako su ranije pisali mediji, devojka S.R. (23) izbodena je po obrazu jutros u šest sati na Voždovcu, nakon čega je odmah primljena u Urgentni centar (UC).

Međutim, iz MUP kažu da nikakvog ubadanja nije bilo i da je djevojka imala samo povredu potkoljenice.

Ona je ubrzo po prijemu u zdravstvenu ustanovu zbrinuta i napustila je objekat.

