Đoković otkazao trening u Melburnu!

Razlog za ovakvu odluku ne leži u zdravstvenim problemima, jer je srpski teniser u prva dva nastupa na turniru djelovao veoma sigurno i fizički spremno.

Mnogo je realnije da Đoković želi da maksimalno racionalno rasporedi snagu, imajući u vidu ekstremne vremenske uslove koji se najavljuju za naredne dane.

Ekstremni vremenski uslovi

Subota bi, prema prognozama, trebalo da donese ubjedljivo najtopliji dan od početka Australijan opena, sa temperaturom koja će dostići čak 39 stepeni. Upravo zbog toga, svaki dodatni napor van meča mogao bi da bude presudan u nastavku turnira.

Tenis Đoković u idealnom terminu

Đokovića u trećem kolu očekuje duel sa Holanđaninom Botikom van de Zandshulpom, a meč je zakazan za Rod Lejver arenu, u okviru prvog večernjeg termina.

Po lokalnom vrijemenu duel počinje u 19 časova, dok će publika u Evropi moći da ga prati od 9.00 ujutru po srednjoevropskom vrijemenu.

Rivalstvo Đokovića i Van de Zandshulpa trenutno je izjednačeno. U dosadašnja dva međusobna susreta oba tenisera imaju po jednu pobjedu.

Srpski as je 2022. godine u Astani bez većih problema izašao kao pobjednik, dok je Holanđanin prošle sezone u Indijan Velsu uspio da napravi iznenađenje i slavi poslije tri seta, prenosi B92.