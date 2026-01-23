Logo
Đoković u idealnom terminu

23.01.2026

08:42

Ђоковић у идеалном термину
Foto: Tanjug/AP/Aaron Favila

Organizatori Australijan opena objavili su satnicu sedmog dana turnira, pa se zna kada će rekete ukrstiti Novak Đoković i Botik van de Zandshulp.

Duel Đokovića i Van de Zandshulpa u trećem kolu Australijan opena na programu je u subotu od 9 ujutru po srpskom vremenu.

To će biti prvi meč večernjeg programa "Rod Lejver arene", u 19 časova po lokalnom vremenu.

66bce36c71daa Злата Петровић

Scena

Zlata Petrović mašta o jednom: Hoću da budem...

Pre Srbina i Holanđanina će na "Lejveru" igrati Karolina Pliškova i Medinson Kiz, odnosno Janik Siner i Eliot Spiciri, a program će zatvoriti Naomi Osaka i Medison Inglis.

U subotu možemo da izdvojimo i još nekoliko potencijalno fantastičnih duela.

Na "Margaret Kort areni" igraju Šelton i Vašero, Švjontek i Kalinskaja i Čilić i Rud, dok se na "Džon Kejnu" sastaju Muzeti i Mahač, Vavrinka i Fric i Ribakina i Valentova.

