Cicipas završio takmičenje na Australijan openu

22.01.2026

10:44

Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

Stefanos Cicipas je samo blijeda sjenka nekadašnjeg sjajnog grčkog tenisera. Nekada treći igrač planete je sada rangiran tek na 35. poziciji na ATP listi.

On je eliminisan u drugom kolu Australijan opena od strane Tomaša Mahača i to poslije četiri odigrana seta, 3-1.

Mahač je pobijedio Cicipasa rezultatom 6:4, 3:6, 7:6, 7:6 za tri sata i osam minuta igre u Melburnu.

Čeh će u narednom kolu igrati protiv Italijana Lorenca Musetija, koji je u drugom kolu savladao zemljaka i imenjaka Lorenca Sonega.

Tomaš Mahač je sigurno počeo ovaj meč i uz pomoć brejka dobio prvi set rezultatom 6:4, da bi mu se Cicipas osvetio i za 34 minuta rezultatom 6:3 dobio drugi set za izjednačenje.

U naredna dva seta je viđena "rovovska bitka" dvojice tenisera i poslije dva sata nadmetanja, Mahač je uspio da dobije oba seta rezultatom 7:6 i eliminiše Cicipasa sa Australijan opena.

Tomaš Mahač je trenutno u seriji od sedam uzastopnih pobjeda.

Stefanos Cicipas

