Saradnja koju smo čekali; "Dobro došla, Arina"

Arina Sabalenka postala je zaštitno lice brenda Guči, a vijest o tome objavila je na svim društvenim mrežama.

Teniserka Arina Sabalenka postala je zaštitno lice modnog brenda Guči i ovim potezom je dokazala da je kraljica u svakom smislu te riječi - kako na terenu, tako i u modnom svijetu.

Da je potpisana saradnja između Arine i predstavništva Guči brenda potvrđuje i promotivni video koji je objavljen na društvenim mrežama brenda i slavne teniserke.

Kako se vidi, snimak prikazuje neustrašivu Arinu u bež kreaciji sa prepoznatljivim monogramom italijanske modne kuće.

Haljina je napravljena od najfinijeg satena, a krase je i zanimljivi perjani detalji na rubovima koji su cjelokupnom stajlingu dali dozu sofisticiranosti.

Kreatori videa imali su jednu ideju - da u istom kadru predstave Arininu moć na terenu i svu njenu ženstvenost van njega. Tom utisku su doprinele i crne salonke koje važe za ultimativni ženski modni detalj.

"Dobro došla u Guči porodicu, Arina", poručili su predstavnici brenda, nakon čega je usliedila lavina komentara.

Fanovi slavne teniserke bili su oduševljeni prizorom, te joj je većina napisala da je prelijepa.

