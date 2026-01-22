Logo
Large banner

Saradnja koju smo čekali; "Dobro došla, Arina"

Izvor:

B92

22.01.2026

20:08

Komentari:

0
Сарадња коју смо чекали; "Добро дошла, Арина"
Foto: Tanjug / AP / Tertius Pickard

Arina Sabalenka postala je zaštitno lice brenda Guči, a vijest o tome objavila je na svim društvenim mrežama.

Teniserka Arina Sabalenka postala je zaštitno lice modnog brenda Guči i ovim potezom je dokazala da je kraljica u svakom smislu te riječi - kako na terenu, tako i u modnom svijetu.

Da je potpisana saradnja između Arine i predstavništva Guči brenda potvrđuje i promotivni video koji je objavljen na društvenim mrežama brenda i slavne teniserke.

Kako se vidi, snimak prikazuje neustrašivu Arinu u bež kreaciji sa prepoznatljivim monogramom italijanske modne kuće.

Најновија вијест

Svijet

Tramp podnio tužbu od 5 milijardi dolara: Udario na jednu od najmoćnijih banaka svijeta

Haljina je napravljena od najfinijeg satena, a krase je i zanimljivi perjani detalji na rubovima koji su cjelokupnom stajlingu dali dozu sofisticiranosti.

Kreatori videa imali su jednu ideju - da u istom kadru predstave Arininu moć na terenu i svu njenu ženstvenost van njega. Tom utisku su doprinele i crne salonke koje važe za ultimativni ženski modni detalj.

"Dobro došla u Guči porodicu, Arina", poručili su predstavnici brenda, nakon čega je usliedila lavina komentara.

Fanovi slavne teniserke bili su oduševljeni prizorom, te joj je većina napisala da je prelijepa.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Arina Sabalenka

Guči

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Земља ипак има ШЕСТ континената?! Ново истраживање мијења све што смо учили

Nauka i tehnologija

Zemlja ipak ima ŠEST kontinenata?! Novo istraživanje mijenja sve što smo učili

1 h

0
Евро паре новац

Zanimljivosti

Sve im ide od ruke: Ova 2 znaka zaboravljaju na dugove u narednih godinu dana!

1 h

0
"На шта сам личила, срећа имам пара!" Едита оставила урнебесан коментар о свом лицу

Scena

"Na šta sam ličila, sreća imam para!" Edita ostavila urnebesan komentar o svom licu

1 h

0
Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?

Ljubav i seks

Zašto muškarci brzo nakon raskida ožene drugu osobu?

1 h

0

Više iz rubrike

Ботик ван де Зандшулп, наредни ривал Новака Ђоковића

Tenis

Osvajao turnire u Srpskoj, poslao Nadala u penziju: Ko je naredni rival Đokovića

10 h

0
Циципас завршио такмичење на Аустралијан опену

Tenis

Cicipas završio takmičenje na Australijan openu

10 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Kako sada izgleda Đokovićev put na Australijan openu

11 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Đoković pokazao moć: Dominantno do trećeg kola

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner