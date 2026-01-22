Logo
Zašto muškarci brzo nakon raskida ožene drugu osobu?

22.01.2026

19:45

Зашто мушкарци брзо након раскида ожене другу особу?
Mnoge žene su doživjele da se njihov bivši partner vrlo brzo nakon raskida oženi novom djevojkom. Stručnjaci su diskutovali o tome zbog čega se oni naglo odlučuju na ovaj korak.

Većina nas odrasta vjerujući da je dovoljno pronaći srodnu dušu i da ćemo se skrasiti. Međutim, predanost rijetko zavisi samo od ljubavi. Tajming je izuzetno važan. Ljudi moraju doći do tačke „psihološke spremnosti“ prije nego što se vjenčaju i zasnuju porodicu. Ovo je za magazin „SELF“ navela bračna terapeutkinja Nari Jeter.

Biti spreman za nešto dugoročno izgleda drugačije kod muškaraca i žena, u velikoj mjeri zbog rodnih normi koje nameće društvo.

„Teorija taksija“ olakšava razumijevanje zašto muškarac može tvrditi da ne vidi budućnost sa jednom osobom, a da zatim brzo napravi taj sljedeći korak sa drugom.

Bez obzira na to da li analizirate vlastitu prošle veze ili pomažete prijateljici da preboli raskid, može biti primamljivo pripisati kratkotrajnu vezu ili propuštenu priliku nekoj teoriji. Ono što se čini kao čvrst dokaz „teorije taksija“ vjerovatnije je rezultat drugih faktora koji se odvijaju u pozadini. Evo nekoliko razloga zašto bi se moglo činiti da je riječ o „teoriji taksija“, iako to nije:

Bolje se slažu sa novom partnerkom

„Može djelovati da je neko iznenada postao emocionalno dostupan, ali druga mogućnost koju treba razmotriti jeste da je možda njihova nova partnerka kompatibilnija“, kaže Jeter, bilo u smislu vrijednosti, stila komunikacije ili načina života.

Lakše je prihvatiti raskid uz univerzalno „pravilo“

„Kada je raskid teško prihvatiti ili razlog za njega nije jasan, uobičajen mehanizam suočavanja jeste oslanjanje na pojednostavljena objašnjenja poput ‘teorije taksija’ kako bi se shvatilo nešto tako iznenađujuće i komplikovano“, navodi Burets.

Nova partnerka predstavlja novo životno poglavlje

„Iako se prošlih veza možemo sjećati sa ljubavlju, nove veze donose nove prilike i manje neriješenih, dugotrajnih problema“, objašnjava Jeter, što može zvučati privlačno svakome ko želi da krene dalje.

Slomljeno srce može ljudima pokazati šta su propustili

Ironično, raskid veze može biti upravo ono što nekoga podstakne na razmišljanje, rast i pripremu za dugoročnu vezu. Do trenutka kada uđu u novu vezu, može se činiti kao da su iznenada krenuli dalje, ali u stvarnosti, njihova promjena stava rezultat je pažljive samorefleksije.



