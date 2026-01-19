Logo
Large banner

Ako muškarcu uputite ove riječi, dobićete njegovo srce na dlanu

Izvor:

Superžena.b92

19.01.2026

10:15

Komentari:

0
Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

Muškarci ne samo što vole da daju komplimente, već uživaju i kada ih primaju. Sljedećih 10 komplimenata sigurno će mu osvojiti srce.

1. Njegov osmeh

Osmijeh govori mnogo o čovjeku – to je odraz njegove duše. Ako pohvalite njegov osmijeh, učinićete ga srećnim, jer je to jedan od komplimenata koje muškarci posebno vole da čuju.

ilu-vocap-28082025

Nauka i tehnologija

Otkriven ogroman bezbjednosni propust u popularnoj aplikaciji

2. Njegov smisao za humor

Muškarci vole da misle kako su duhoviti, čak i onda kada nisu. Ako mu kažete da vas često zasmijava ili da je zabavan, to će mu imponovati.

3. Njegova ličnost

Ličnost muškarca možete opisati na mnogo načina – privlačan, zanimljiv, snažan, živahan. Bez obzira na to koju riječ izaberete, pohvala njegove ličnosti ostaće mu urezana u sjećanju.

4. Njegova nježna strana

Muškarci vole da budu viđeni kao jaki, ali i komplimenti koji ističu njihovu nježnost mogu im mnogo značiti. Na primjer, recite mu da je razuman, brižan ili pažljiv – i sigurno će biti ponosan.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Solidarnost sa španskim narodom u teškom trenutku

5. Njegova snaga

Svaka pohvala njegove snage, čak i za sitnice poput otvaranja tegle, nahraniće njegov ego. Muškarci vole da čuju da djeluju snažno i sposobno.

6. Njegove vještine

Bilo da je u pitanju kuvanje, popravka aparata ili neka druga praktična vještina, kompliment na račun njegovih sposobnosti sigurno će ga obradovati.

7. Njegova inteligencija

Muškarci vole da misle da su intelektualno superiorni. Pohvala njegovog znanja, analitičnosti ili načina razmišljanja učiniće da se osjeća cijenjeno i posebno.

8. Njegova kondicija

Mnogi muškarci su ponosni na fizičku spremnost. Ako mu pohvalite trud koji ulaže u održavanje forme, sa zadovoljstvom će pričati o svojim naporima i rezultatima.

Ауто

Auto-moto

Može li staklo na automobilu da pukne na ekstremnoj hladnoći?

9. Njegov izgled

Muškarci jednako kao i žene uživaju u komplimentima na račun svog izgleda. Pohvala njegovog stila, frizure ili cjelokupnog izgleda učiniće ga srećnim.

10. Njegova originalnost

Muškarci cijene kada im neko prizna koliko su kreativni ili genijalni. Ako mu kažete da je originalan, inventivan ili maštovit, sigurno ćete mu izmamiti osmijeh.

Podijeli:

Tagovi:

privlačnost

flertovanje

ljubavne veze

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Душко Ђорђевић

Srbija

Duško je stradao na Bogojavljenje, riječi njegove majke tjeraju suze na oči

3 h

0
Гори кров зграде Специјалног суда

Srbija

Gori krov zgrade Specijalnog suda

3 h

0
Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар

Svijet

Dječak (2) doživio moždanu smrt nakon operacije: Roditelji se nadali čudu, krive ljekare za nemar

3 h

0
Акција Лука: Ухапшене три особе

Hronika

Akcija Luka: Uhapšene tri osobe

3 h

0

Više iz rubrike

Три тешке истине о браку за које многи не желе да чују

Ljubav i seks

Tri teške istine o braku za koje mnogi ne žele da čuju

1 d

0
Ево како препознати да ли вас партнер вара: Обратите пажњу на ове промјене у понашању

Ljubav i seks

Evo kako prepoznati da li vas partner vara: Obratite pažnju na ove promjene u ponašanju

2 d

0
Далибора жена варала с вјенчаним кумом, сазнао и да син није његов! Услиједио је преокрет

Ljubav i seks

Dalibora žena varala s vjenčanim kumom, saznao i da sin nije njegov! Uslijedio je preokret

3 d

0
Нестала страст у вези: Ево шта то заиста значи

Ljubav i seks

Nestala strast u vezi: Evo šta to zaista znači

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

12

56

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner