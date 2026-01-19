Ako muškarcu uputite ove riječi, dobićete njegovo srce na dlanu

Muškarci ne samo što vole da daju komplimente, već uživaju i kada ih primaju. Sljedećih 10 komplimenata sigurno će mu osvojiti srce.

1. Njegov osmeh

Osmijeh govori mnogo o čovjeku – to je odraz njegove duše. Ako pohvalite njegov osmijeh, učinićete ga srećnim, jer je to jedan od komplimenata koje muškarci posebno vole da čuju.

2. Njegov smisao za humor

Muškarci vole da misle kako su duhoviti, čak i onda kada nisu. Ako mu kažete da vas često zasmijava ili da je zabavan, to će mu imponovati.

3. Njegova ličnost

Ličnost muškarca možete opisati na mnogo načina – privlačan, zanimljiv, snažan, živahan. Bez obzira na to koju riječ izaberete, pohvala njegove ličnosti ostaće mu urezana u sjećanju.

4. Njegova nježna strana

Muškarci vole da budu viđeni kao jaki, ali i komplimenti koji ističu njihovu nježnost mogu im mnogo značiti. Na primjer, recite mu da je razuman, brižan ili pažljiv – i sigurno će biti ponosan.

5. Njegova snaga

Svaka pohvala njegove snage, čak i za sitnice poput otvaranja tegle, nahraniće njegov ego. Muškarci vole da čuju da djeluju snažno i sposobno.

6. Njegove vještine

Bilo da je u pitanju kuvanje, popravka aparata ili neka druga praktična vještina, kompliment na račun njegovih sposobnosti sigurno će ga obradovati.

7. Njegova inteligencija

Muškarci vole da misle da su intelektualno superiorni. Pohvala njegovog znanja, analitičnosti ili načina razmišljanja učiniće da se osjeća cijenjeno i posebno.

8. Njegova kondicija

Mnogi muškarci su ponosni na fizičku spremnost. Ako mu pohvalite trud koji ulaže u održavanje forme, sa zadovoljstvom će pričati o svojim naporima i rezultatima.

9. Njegov izgled

Muškarci jednako kao i žene uživaju u komplimentima na račun svog izgleda. Pohvala njegovog stila, frizure ili cjelokupnog izgleda učiniće ga srećnim.

10. Njegova originalnost

Muškarci cijene kada im neko prizna koliko su kreativni ili genijalni. Ako mu kažete da je originalan, inventivan ili maštovit, sigurno ćete mu izmamiti osmijeh.