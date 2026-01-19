Gori krov zgrade Specijalnog suda

Izvor:
19.01.2026
Krov zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu se zapalio, a vatru gasi veliki broj vatrogasnih ekipa. Zaposleni su bezbjedno evakuisani iz zgrade.
Veliki broj vatrogasnih ekipa gasi požar koji je tokom prijepodneva izbio na krovu zgrade Specijalnog suda u Beogradu, javlja RTS.
Požar je izbio oko 8.30, a vatra je zahvatila dio krovne konstrukcije zgrade glavnog objekta Specijalnog suda.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi se spriječilo širenje vatre na niže spratove.
Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbjednosni protokoli, a zaposleni koji su se nalazili u zgradi su bezbjedno evakuisani.
