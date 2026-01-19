Gori krov zgrade Specijalnog suda

Krov zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu se zapalio, a vatru gasi veliki broj vatrogasnih ekipa. Zaposleni su bezbjedno evakuisani iz zgrade.

Veliki broj vatrogasnih ekipa gasi požar koji je tokom prijepodneva izbio na krovu zgrade Specijalnog suda u Beogradu, javlja RTS.

Svijet Dječak (2) doživio moždanu smrt nakon operacije: Roditelji se nadali čudu, krive ljekare za nemar

Požar je izbio oko 8.30, a vatra je zahvatila dio krovne konstrukcije zgrade glavnog objekta Specijalnog suda.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi se spriječilo širenje vatre na niže spratove.

Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbjednosni protokoli, a zaposleni koji su se nalazili u zgradi su bezbjedno evakuisani.