Logo
Large banner

Plamen na auto-putu: Zapalio se automobil, vatra se proširila na obje trake

Izvor:

Kurir

18.01.2026

16:24

Komentari:

0
Запалио се аутомобил на ауто-путу Милош Велики
Foto: Kurir video/Screenshot

Na auto-putu Miloš Veliki kod mjesta Boljkovci, između Ljiga i Gornjeg Milanovca, dogodio se veliki požar.

Jedno putničko vozilo je u potpunosti zahvatio plamen, a gust crni dim se nadvija nad ovom saobraćajnicom.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Region

Pakistanac uhapšen zbog krijumčarenja migranata: Pokušao ih sprovesti u BiH

Gorivo se razlilo po putu, nakon čega ga je zahvatila vatra koja se raširila preko obje trake.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li ima povrijeđenih.

Šta da radite u slučaju požara tokom vožnje?

U slučaju da vam se zapali auto tokom vožnje, ključno je da odmah zaustavite vozilo na bezbjednom mjestu - van kolovoza, na livadi ili parkingu, zatim ugasite motor i, ako je moguće, napustite vozilo, zatim pozovite vatrogasce i policiju.

Stručnjaci skreću pažnju da nikako ne smijete dirati zapaljene dijelove, posebno ne gorivo ili ulje, kao i da budete oprezni zbog moguće eksplozije goriva ili pneumatika.

Požar ne smijete gasiti sami, posebno ako je velika vatra u pitanji. Otvaranjem haube može se pojačati dovod kiseonika i samim tim i plamen.

Министри на сједници НСРС

Republika Srpska

Ovo su svi kandidati za ministre u novoj Vladi Srpske

Najčešći uzroci požara na automobilima su neispravne električne instalacije ili problemi sa gorivom.

Podijeli:

Tagovi:

zapalio se automobil

autoput

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Убијени и убица

Svijet

Ubijenog predsjednika opštine žena varala s drugom

48 min

0
Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак

Zanimljivosti

Ovi ljudi su pravi srećnici: U narednih nekoliko dana stiže im veliki novčani dobitak

55 min

0
Ни јагњетина, ни прасетина: На славским трпезама све чешће једна врста меса

Društvo

Ni jagnjetina, ni prasetina: Na slavskim trpezama sve češće jedna vrsta mesa

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić predstavio program rada: Ekonomska transformacija, podrška privredi...

1 h

0

Više iz rubrike

Нови језиви детаљи смрти Милице Асановић

Srbija

Novi jezivi detalji smrti Milice Asanović

1 h

0
Откривене тоне меса које није безбједно за употребу: Ухапшена једна особа

Srbija

Otkrivene tone mesa koje nije bezbjedno za upotrebu: Uhapšena jedna osoba

1 h

0
Д‌јевојчица (15) без симптома сазнала да је трудна, од тада јој се живот промијенио из коријена

Srbija

D‌jevojčica (15) bez simptoma saznala da je trudna, od tada joj se život promijenio iz korijena

2 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Rafinerija nafte u Pančevu: Počela proizvodnja

8 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner