Plamen na auto-putu: Zapalio se automobil, vatra se proširila na obje trake

Izvor:
Kurir
18.01.2026
16:24
Komentari:0
Na auto-putu Miloš Veliki kod mjesta Boljkovci, između Ljiga i Gornjeg Milanovca, dogodio se veliki požar.
Jedno putničko vozilo je u potpunosti zahvatio plamen, a gust crni dim se nadvija nad ovom saobraćajnicom.
Region
Pakistanac uhapšen zbog krijumčarenja migranata: Pokušao ih sprovesti u BiH
Gorivo se razlilo po putu, nakon čega ga je zahvatila vatra koja se raširila preko obje trake.
Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li ima povrijeđenih.
U slučaju da vam se zapali auto tokom vožnje, ključno je da odmah zaustavite vozilo na bezbjednom mjestu - van kolovoza, na livadi ili parkingu, zatim ugasite motor i, ako je moguće, napustite vozilo, zatim pozovite vatrogasce i policiju.
Stručnjaci skreću pažnju da nikako ne smijete dirati zapaljene dijelove, posebno ne gorivo ili ulje, kao i da budete oprezni zbog moguće eksplozije goriva ili pneumatika.
Požar ne smijete gasiti sami, posebno ako je velika vatra u pitanji. Otvaranjem haube može se pojačati dovod kiseonika i samim tim i plamen.
Republika Srpska
Ovo su svi kandidati za ministre u novoj Vladi Srpske
Najčešći uzroci požara na automobilima su neispravne električne instalacije ili problemi sa gorivom.
Svijet
48 min0
Zanimljivosti
55 min0
Društvo
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Srbija
8 h1
Najnovije
Najčitanije
16
45
16
42
16
41
16
35
16
34
Trenutno na programu