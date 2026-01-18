Plamen na auto-putu: Zapalio se automobil, vatra se proširila na obje trake

Na auto-putu Miloš Veliki kod mjesta Boljkovci, između Ljiga i Gornjeg Milanovca, dogodio se veliki požar.

Jedno putničko vozilo je u potpunosti zahvatio plamen, a gust crni dim se nadvija nad ovom saobraćajnicom.

Gorivo se razlilo po putu, nakon čega ga je zahvatila vatra koja se raširila preko obje trake.

Uzrok požara za sada nije poznat, kao ni da li ima povrijeđenih.

Šta da radite u slučaju požara tokom vožnje?

U slučaju da vam se zapali auto tokom vožnje, ključno je da odmah zaustavite vozilo na bezbjednom mjestu - van kolovoza, na livadi ili parkingu, zatim ugasite motor i, ako je moguće, napustite vozilo, zatim pozovite vatrogasce i policiju.

Stručnjaci skreću pažnju da nikako ne smijete dirati zapaljene dijelove, posebno ne gorivo ili ulje, kao i da budete oprezni zbog moguće eksplozije goriva ili pneumatika.

Požar ne smijete gasiti sami, posebno ako je velika vatra u pitanji. Otvaranjem haube može se pojačati dovod kiseonika i samim tim i plamen.

Najčešći uzroci požara na automobilima su neispravne električne instalacije ili problemi sa gorivom.