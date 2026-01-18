Logo
Ubijenog predsjednika opštine žena varala s drugom

Izvor:

Telegraf

18.01.2026

16:05

Убијени и убица
Foto: Screenshot / Društvene mreže

Tuga i šok obuzeli su selo Litovuni u opštini Makrinija, Aitolokarnanija, nakon ubistva predsjednika opštine Kostasa Aleksandrisa (51), koje je navodno počinio njegov bivši prijatelj.

Prema svjedočenjima mještana, Aleksandris i 45-godišnji osumnjičeni bili su nekada nerazdvojni prijatelji, a tragedija se, prema svemu sudeći, razvila nakon što je predsjednikova supruga imala aferu sa osumnjičenim i napustila muža na oko godinu dana.

Kasnije se vratila Aleksandrisu, što je, kako navode mještani, dodatno narušilo odnose između dvojice muškaraca.

"Sam je nosio svoj krst", rekli su mještani, opisujući predsjednika kao čovjeka koji je pokušavao da sačuva porodicu i mir u zajednici.

Međutim, napetosti između njega i osumnjičenog bile su očigledne, sa čestim sukobima i prijetnjama u selu.

Prema preliminarnim podacima istrage, osumnjičeni je postavio zasjedu žrtvi i dok je Aleksandris prolazio u svom automobilu, pucao u njega tri puta. Vozilo je potom završilo na obližnjem polju, a žrtva je pronađena licem nadolje na suvozačkom sedištu. U automobilu je pronađena i sačmara, dok su gelere istražitelji pronašli i u prednjem i u zadnjem dijelu vozila.

Nakon ubistva, osumnjičeni je kontaktirao vlasti i predao se, navodno izjavivši: "Dođite po mene iz kuće, ja sam ga ubio".

Takođe je predao i oružje korišćeno u zločinu.

Policija istražuje sve okolnosti događaja, uključujući motiv i tvrdnje osumnjičenog koji je naveo da je djelovao u samoodbrani, tvrdeći da je vidio žrtvu kako pokazuje na njega iz automobila, zbog čega se uplašio i prvi udario.

Supruga žrtve, nesposobna da se nosi sa tragedijom, napustila je selo i trenutno živi kod rođaka. Mještani ističu da je ubistvo izazvalo veliku tugu i nevjericu u zajednici.

Osumnjičeni će uskoro biti izveden pred sud u Mesolongiju, gdje će biti pozvan na odgovornost za djelo koje je potreslo cijelo selo, prenosi "Telegraf".

