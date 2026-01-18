Logo
Osam država kojima je Tramp zaprijetio objavilo zajedničku izjavu

Izvor:

Agencije

18.01.2026

15:08

Osam zemalja kojima je predsjednik Amerike Donald Tramp zaprijetio uvođenjem carina objavile su zajednički odgovor.

Izjavu su potpisale Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Holandija, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Carinske prijetnje podrivaju transatlantske odnose i nose rizik opasne silazne spirale", navodi se u saopštenju.

Grupa ističe da će "nastaviti da bude ujedinjena i koordinisana u svom odgovoru", kao i da su posvećeni "očuvanju našeg suvereniteta".

Александар Радојичић

Gradovi i opštine

Aleksandar Radojičić prvi doplivao do Časnog krsta u Ribniku

"U potpunosti smo solidarni sa Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda. Nadovezujući se na proces započet prošle sedmice, spremni smo da učestvujemo u dijalogu zasnovanom na principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta, iza kojih čvrsto stojimo", naveli su.

U izjavi se dodaje da nedavna, unaprijed koordinisana danska vojna vježba sprovedena na Grenlandu "ne predstavlja prijetnju nikome".

