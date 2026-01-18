Osam država kojima je Tramp zaprijetio objavilo zajedničku izjavu

Osam zemalja kojima je predsjednik Amerike Donald Tramp zaprijetio uvođenjem carina objavile su zajednički odgovor.

Izjavu su potpisale Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Holandija, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Carinske prijetnje podrivaju transatlantske odnose i nose rizik opasne silazne spirale", navodi se u saopštenju.

Grupa ističe da će "nastaviti da bude ujedinjena i koordinisana u svom odgovoru", kao i da su posvećeni "očuvanju našeg suvereniteta".

"U potpunosti smo solidarni sa Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda. Nadovezujući se na proces započet prošle sedmice, spremni smo da učestvujemo u dijalogu zasnovanom na principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta, iza kojih čvrsto stojimo", naveli su.

U izjavi se dodaje da nedavna, unaprijed koordinisana danska vojna vježba sprovedena na Grenlandu "ne predstavlja prijetnju nikome".