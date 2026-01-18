Osam država kojima je Tramp zaprijetio objavilo zajedničku izjavu

Izvor:
Agencije
18.01.2026
15:08
Komentari:0
Osam zemalja kojima je predsjednik Amerike Donald Tramp zaprijetio uvođenjem carina objavile su zajednički odgovor.
Izjavu su potpisale Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Holandija, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.
"Carinske prijetnje podrivaju transatlantske odnose i nose rizik opasne silazne spirale", navodi se u saopštenju.
Grupa ističe da će "nastaviti da bude ujedinjena i koordinisana u svom odgovoru", kao i da su posvećeni "očuvanju našeg suvereniteta".
Gradovi i opštine
Aleksandar Radojičić prvi doplivao do Časnog krsta u Ribniku
"U potpunosti smo solidarni sa Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda. Nadovezujući se na proces započet prošle sedmice, spremni smo da učestvujemo u dijalogu zasnovanom na principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta, iza kojih čvrsto stojimo", naveli su.
U izjavi se dodaje da nedavna, unaprijed koordinisana danska vojna vježba sprovedena na Grenlandu "ne predstavlja prijetnju nikome".
Republika Srpska
1 h0
Društvo
2 h0
Republika Srpska
2 h4
Svijet
2 h1
Najnovije
Najčitanije
16
45
16
42
16
41
16
35
16
34
Trenutno na programu