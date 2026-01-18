''Tenzije oko Grenlanda mogle bi da pocijepaju NATO''

Komandant nizozemskih oružanih snaga Ono Ajhelshajm upozorio je danas da bi eskalacija tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope oko Grenlanda mogla da razbije NATO savez.

Ajhelshajm je u intervjuu za NOS rekao da bi takav razvoj situacije išao na ruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a da bi druge zemlje mogle da počnu da smatraju kako NATO slabi, prenosi NL Tajms.

On je ocijenio da je to "najgori scenario koji se može zamisliti".

Vršilac dužnosti nizozemskog ministra spoljnih poslova David van Vil izjavio je da je holandski kabinet "u bliskom kontaktu“ sa Evropskom komisijom u vezi sa odgovorom na Trampov plan da uvede carinu od deset odsto na svu holandsku robu počev od 1. februara.

Tramp je zaprijetio da će povećati carinu na 25 odsto u junu ako Grenland ne bude predat pod kontrolu Sjedinjenih Američkih Država.

Van Vil je rekao da je primijetio Trampovu objavu, ali nije eksplicitno osudio uvođenje carina u svojoj objavi na platformi Iks, u kojoj se pozvao na predsjednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, koja je rekla da carine "podrivaju odnose između Sjedinjenih Država i Evrope" i da bi mogle da pokrenu "opasnu spiralu pada".

On je naglasio da je nizozemski vojni doprinos Grenlandu odbrambene prirode i da su "vojni napori za vježbe na Grenlandu posebno namijenjeni doprinosu bezbjednosti u arktičkom regionu". Ranije ove ned‌jelje, vršilac dužnosti nizozemskog ministra odbrane Ruben Brekelmans objavio je da Holandija šalje dva vojnika u Grenland kao dio misije koja se koordinira iz Kopenhagena.

U međuvremenu, lider parlamentarne partije GroenLinks-PvdA Džesi Klaver rekao je da Evropa mora da povuče jasnu liniju.

"To što Tramp bira provokacije i ucjene još jednom dokazuje - Evropa mora da postavi granice. Ugađanje i laskanje ne funkcionišu. Takvo ponašanje zahtjeva brz, jedinstven i snažan odgovor", rekao je Klaver u objavi na platformi Iks, prenosi Tan‌jug.

Tramp je juče najavio da će od 1. februara uvesti carine od deset odsto na uvoz iz Nizozemske i još sedam evropskih zemalja koje su poslale svoje vojnike na Grenland u okviru danske vojne misije, nakon njegove najave da želi da SAD preuzmu to arktičko ostrvo, koje je autonomna danska teritorija.