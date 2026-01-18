U Škotskoj moguć novi referendum o nezavisnosti

Premijer Škotske Džon Svini izjavio je danas da bi pozvao na novi referendum o nezavisnosti ako njegova Škotska nacionalna partija osvoji većinu na izborima za škotski parlament, koji će biti održani u maju.

On je ocijenio da bi to moglo bi okonča mandat britanskog premijera Kira Starmera, prenosi Rojters.

Svini, lider Škotske nacionalne partije koja upravlja Škotskom skoro 19 godina, pozvao je birače naklonjene nezavisnosti da njegovoj partiji obezbijede veliku većinu u maju.

"Ako Škoti žele da Škotska postane nezavisna, Škotska nacionalna partija mora da ostvari zaista dobar rezultat na predstojećim izborima", rekao je Svini za "Skaj njuz".

Na referendumu 2014. godine Škoti su odbacili prekid više od 300 godina stare unije sa Engleskom rezultatom 55 odsto prema 45 odsto, ali nacionalisti tvrde da je glasanje za "Bregzit" dvije godine kasnije, protiv kojeg se većina škotskih birača izjasnila, promijenilo sve.

Najviši britanski sud presudio je da škotska Vlada ne može da održi drugi referendum o nezavisnosti bez odobrenja britanskog parlamenta, ali Svini je rekao da vjeruje da Starmer do kraja godine neće biti premijer.

"Velika Britanija je navodno partnerstvo ravnopravnih, pa Škotska ima demokratsko pravo da odluči o svojoj budućnosti, a drugo, ako osvojim većinu...ne mislim da će Starmer biti premijer", poručio je Svini.