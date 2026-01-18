Logo
Large banner

U Škotskoj moguć novi referendum o nezavisnosti

Izvor:

SRNA

18.01.2026

13:39

Komentari:

0
У Шкотској могућ нови референдум о независности
Foto: Tanjug / AP

Premijer Škotske Džon Svini izjavio je danas da bi pozvao na novi referendum o nezavisnosti ako njegova Škotska nacionalna partija osvoji većinu na izborima za škotski parlament, koji će biti održani u maju.

On je ocijenio da bi to moglo bi okonča mandat britanskog premijera Kira Starmera, prenosi Rojters.

Jelena Karleuša

Scena

Karleuša udarila šamar Desingerici, pa se obratila ovoj pjevačici

Svini, lider Škotske nacionalne partije koja upravlja Škotskom skoro 19 godina, pozvao je birače naklonjene nezavisnosti da njegovoj partiji obezbijede veliku većinu u maju.

"Ako Škoti žele da Škotska postane nezavisna, Škotska nacionalna partija mora da ostvari zaista dobar rezultat na predstojećim izborima", rekao je Svini za "Skaj njuz".

Na referendumu 2014. godine Škoti su odbacili prekid više od 300 godina stare unije sa Engleskom rezultatom 55 odsto prema 45 odsto, ali nacionalisti tvrde da je glasanje za "Bregzit" dvije godine kasnije, protiv kojeg se većina škotskih birača izjasnila, promijenilo sve.

Вијеће народа

Republika Srpska

Vijeće naroda: Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa, čeka se nova sjednica NSRS

Najviši britanski sud presudio je da škotska Vlada ne može da održi drugi referendum o nezavisnosti bez odobrenja britanskog parlamenta, ali Svini je rekao da vjeruje da Starmer do kraja godine neće biti premijer.

"Velika Britanija je navodno partnerstvo ravnopravnih, pa Škotska ima demokratsko pravo da odluči o svojoj budućnosti, a drugo, ako osvojim većinu...ne mislim da će Starmer biti premijer", poručio je Svini.

Podijeli:

Tagovi:

Škotska

referendum

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сутра богојављенска литија и пливање за Часни крст

Banja Luka

Sutra bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst

3 h

0
Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

Region

Tompson ponovo promoviše ustaštvo, Hrvatska vlast ćuti

3 h

5
Апликације које највише троше батерију телефона

Nauka i tehnologija

Aplikacije koje najviše troše bateriju telefona

3 h

0
Макронова популарност на ''најнижим гранама''

Svijet

Makronova popularnost na ''najnižim granama''

4 h

1

Više iz rubrike

Макронова популарност на ''најнижим гранама''

Svijet

Makronova popularnost na ''najnižim granama''

4 h

1
Коњи галопирали кроз ломачу

Svijet

Konji galopirali kroz lomaču

4 h

0
Пронађено тијело једне жртве пада авиона

Svijet

Pronađeno tijelo jedne žrtve pada aviona

5 h

0
Значајно откриће у Медитерану: Да ли је ово сигнал за узбуну

Svijet

Značajno otkriće u Mediteranu: Da li je ovo signal za uzbunu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner