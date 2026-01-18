Logo
Вијеће народа: Нема повреде виталног националног интереса, чека се нова сједница НСРС

18.01.2026

13:26

Фото: АТВ

Вијеће народа Републике Српске, како незванично сазнаје РТРС, утврдило је да нема повреде виталног националног интереса у одлуци Народне скупштине Републике Српске којом је прихваћена оставка предсједника Владе Саве Минића.

Овим су створени усови да одлука о оставци буде објављена у Службеном гласнику Републике Српске.

Одмах потом, в.д. предсједника Републике Ана, Тришћ Бабић, повјериће поново Сави Минићу мандат за састав нове Владе Републике Српске.

По окончању ове процедуре, биће одржан скупштински Колегијум, који би требало да закаже и другу посебну сједницу Народне скупштине, а на којој би Саво Минић требало да буде потврђен за премијера и изабрана нова Влада Републике Српске.

