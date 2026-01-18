Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

18.01.2026
11:05
У Бањалуци је у току посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој посланици расправљају о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.
По окончању ове сједнице, требало би да засједа Колегијум скупштине о одржавању још једне сједнице о избору нове Владе.
Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.
