Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића

18.01.2026

11:05

Коментари:

0
Посебна сједница НСРС о усвајању оставке Саве Минића
Фото: АТВ

У Бањалуци је у току посебна сједница Народне скупштине Републике Српске на којој посланици расправљају о усвајању оставке предсједника Владе Саве Минића.

По окончању ове сједнице, требало би да засједа Колегијум скупштине о одржавању још једне сједнице о избору нове Владе.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД ће радити више да се оствари још већи напредак у Српској

Минић је 15. јануара вратио мандат, а вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић га је обавијестила да ће поново бити предложен за мандатара.

NSRS

NSRS

Саво Минић

Коментари (0)
