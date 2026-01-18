Aplikacije koje najviše troše bateriju telefona

Iako telefon svakodnevno punite do 100 %, u realnoj upotrebi baterija se i dalje prazni nevjerovatno brzo. U mnogim slučajevima problem nije istrošena baterija, već aplikacije koje se koriste svaki dan, a koje potajno troše ogromnu količinu energije u pozadini.

Prema najnovijoj analizi, veliki broj popularnih aplikacija nastavlja da radi u pozadini čak i kada ih korisnik aktivno ne koristi, što dugoročno predstavlja ozbiljno opterećenje za bateriju. Prilikom analize prosječnog vremena korištenja ekrana, potrošnje mobilnih podataka, potrošnje energije po satu i aktivnosti u pozadini, a zatim procjene koliko svaka aplikacija potroši baterije na mjesečnom nivou, objavljena je lista deset aplikacija koje najviše troše energiju.

Lista deset aplikacija koje najviše troše bateriju

Na listi se uglavnom nalaze aplikacije koje većina korisnika svakodnevno ima instalirane, prije svega servisi za video striming, društvene mreže i muzičke platforme. Na samom vrhu nalazi se Netflix, koji je ocijenjen kao najveći potrošač baterije. Slijede TikTok, Jutjub, Threads i Snepčet.

Od šestog do desetog mesta nalaze se CapCut, Instagram, Fejsbuk, Spotifi i ČetGPT.

Posebno je problematično to što aplikacije za muziku i društvene mreže često troše energiju i kada nisu aktivno otvorene. One održavaju vezu sa mrežom, sinhronizuju podatke i osvježavaju sadržaj u pozadini, a da korisnik toga nije svjestan. Kako ovakva potrošnja ne mora odmah da dovede do zagrijavanja uređaja, ona se često teško primjećuje.

Stručnjaci navode da za poboljšanje autonomije telefona nije nužno odmah kupovati novi uređaj. Preporučuje se isključivanje pozadinskog rada za aplikacije koje nisu neophodne, smanjenje osvjetljenosti ekrana ili uključivanje automatskog podešavanja osvjetljenosti, uklanjanje aplikacija koje mnogo troše bateriju a rijetko se koriste, kao i redovno ažuriranje aplikacija i samog sistema. Sve ove mjere mogu značajno smanjiti svakodnevnu "anksioznost zbog baterije", prenosi LTN.