Dragana Mirković danas proslavlja rođendan: Evo koliko godina puni

Blic

18.01.2026

12:38

Pjevačica Dragana Mirković rođena je u Kasidolu kod Požarevca, a rodni kraj uvijek rado posjećuje i gdje je roditeljima renovirala kuću.

Ona je rođena na današnji dan 18. januara i danas puni 58 godina, a svoju karijeru započela je kao šesnaestogodišnjakinja i od tada je mnogo toga postigla u muzici.

Svijet

Konji galopirali kroz lomaču

Dragana je neko ko je oduvijek gradio karijeru isključivo na muzici, te nikada nije previše iznosila detalje iz privatnog života.

Poznata je po svom osmijehu i pozitivnoj energiji, pa samim tim malo ko bi povjerovao koliko danas zapravo puni godina.

Hronika

U porodičnoj kući pronađeno tijelo mladića

Ona decenijama živi u Austriji gdje se udala za Tonija Bijelića, od kojeg se razvela i sa kojim ima dvoje djece – kćerku Manuelu i sina Marka. Nakon njihovog razvoda ostala je sa djecom da živi u luksuznom dvorcu u Beču.

Dragana Mirković

Pjevačica

rođendan

