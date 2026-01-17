Logo
Pjevač ispričao kako je protekla njegova prva bračna noć, pa izjavom sve nasmijao do suza

17.01.2026

16:12

Пјевач Стеван Анђелковић са супругом
Foto: Instagram

Pjevač Stevan Anđelković godinama je u skladnom braku sa suprugom Natašom, kojoj je izgovorio sudbonosno "da" 2018. godine, dok su prethodno bili 11 godina u vezi.

Iako rijetko govori o privatnom životu, Stevan je jednom prilikom ispričao detalje njihove prve bračne noći i nasmijao sve. Naime, on je otkrio da im njena rodbina pokvarila prvu bračnu noć.

"Krenuo sam da joj skidam haljinu, željeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u pet ujutru pozvonila na interfon jer nisu mogli da nađu smještaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada je htjela da uđe nazad, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo", ispričao je svojevremeno pjevač.

Vantjelesna oplodnja

Anđelković i njegova supruga borili su se za potomstvo, te su uspjeli zahvaljujući vantjelesnoj oplodnji da se ostvare kao roditelji, o čemu je pričao u emisiji "Ceca show" na Blic televiziji.

Kajli Dzener

Scena

Kajli Džener ponovo na meti podsmijeha

"Da se nadovežem, i supruga i ja smo dobili dijete vantjelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vrijeme postalo normalno. Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta rijeđe se dešava da ljudi dobiju dijete prirodnim putem", rekao je Stevan nedavno.

Sudbinski susret

Njihov sudbinski susret dogodio se u jednom lokalu gde je on nastupao, a kako kaže, ona ga je isprva nervirala jer je bila nedostupna.

"Pjevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpjevam neku pjesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala", rekao je Steva nedavno za domaće medije, prenosi Blic.

