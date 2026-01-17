Novi detalji o smrti poznatog frizera: Preminuo nakon liječenja zuba

Smrt popularnog srpskog estradnog frizera Matije Radulovića, koja se dogodila 6. januara, i dalje je velika tema u regionu.

Nakon što se Matija Radulović požalio na jake bolove u stomaku, doktori su utvrdili prisustvo bakterija i savjetovali odgovarajuće liječenje.

Međutim, uprkos jasnim preporukama doktora, navodno je odbio započeti liječenje. Tačan uzrok smrti biće poznat nakon što budu gotovi rezultati obdukcije, no brojne spekulacije govore o sepsi koja je nastala nakon intervencije na zubu.

Prof. dr Dejan Marković i primarijus dr Milan Colić objasnili su kako nastaje sepsa, koja je, kako se pretpostavlja, u slučaju frizera Matije Radulovića nastala nakon stomatološke intervencije.

O ovom su slučaju u emisiji "Novo jutro" govorili profesor i primarijus, prenosi "Mondo".

Dr Milan Colić objasnio je kako nastaje sepsa, jedno od najopasnijih stanja koja zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju.

"Sepsa sama po sebi nije izolovana bolest, ona je sindrom. Sepsa je stanje organizma nastalo nakon ulaska infekcije u tijelo koja se, kako mi to kažemo, diseminirala, proširila kroz cijeli organizam, kroz krvotok. O tome kakav će biti odgovor organizma zavisi koliko će se oštetiti unutrašnji organi", kaže i dodaje:

"Dakle, čovjek se može ubosti na trn i dobiti sepsu. Može popraviti zub i dobiti sepsu, a naravno, može nastati i kod drugih ozbiljnih stanja. Organizam mora biti dovoljno oslabljen da se pokrene taj mehanizam. Kad se mehanizam pokrene, počinju se paliti lampice, jedan po jedan organ strada od infekcije po cijelom tijelu. Ne možete ga zaustaviti i ne znate kako će završiti".

"Takvo se stanje prepoznaje – cijeli organizam iznenada obuzima povišena ili snižena temperatura, ubrzan je rad srca, nastupa dehidracija. To stanje brzo napreduje i pretvara se u sepsu. Dugo sam radio kao opšti hirurg na Hitnoj pomoći i znam mnogo takvih slučajeva. Sepsa može biti uzrokovana bakterijama, virusima ili gljivicama, bilo šta može pokrenuti taj strašni mehanizam", objasnio je dr Colić.

Prof. dr Dejan Marković sa Stomatološkog fakulteta objasnio je kada je moguće dobiti sepsu nakon intervencije na zubu.

"Većina ljudi, kada bi snimila zube, mogla bi pretpostaviti da negdje na zubu postoji infekcija. Ipak, to ne znači da će neko imati problem jer će se zub liječiti, popraviti ili operisati i stanje će biti normalno. Ali kad se infekcija primi na oslabljen organizam, tek tada može nastati raspad sistema. Sepsa generalno dovodi do raspada odbrambenih snaga i neadekvatne reakcije organizma, ali u stomatologiji, kod intervencija na zubima, mogućnost širenja infekcije je mala, osim u rijetkim slučajevima. Često se preventivno daju antibiotici, no danas je praksa da se to radi tek kod zahvata gdje je stvarno potrebno, na primjer kod pacijenata s opštim oboljenjima ili kardiološkim problemima. Kod zdravih ljudi preventivni antibiotici nisu potrebni", rekao je dr Marković.