Ana Nikolić uletila u kuhinju restorana, pa legla na sto: Scena šokirala mnoge

Ana Nikolić poznata je kao neko ko izaziva pažnju gdje god se pojavi, što je slučaj bio i sada, kada se pojavila u jednom restoranu.

Pjevačica je ušla u kuhinju jednog lokala, pa legla na metalni sto kako bi se tu fotografisala.

Ova scena nasmijala je mnoge, a Ana nije mogla da obuzda nemirni dekolte. Haljina se pomjerala, pa je u jednom trenutku pokazala previše.

Ana je nazdravljala sa ljudima koji su se tu zatekli, a radnicima se dopala njena spontanost, pa su se fotografisali sa njom.