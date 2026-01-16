Ana Nikolić uletila u kuhinju restorana, pa legla na sto: Scena šokirala mnoge

Izvor:
Telegraf
16.01.2026
21:15
Ana Nikolić poznata je kao neko ko izaziva pažnju gdje god se pojavi, što je slučaj bio i sada, kada se pojavila u jednom restoranu.
Pjevačica je ušla u kuhinju jednog lokala, pa legla na metalni sto kako bi se tu fotografisala.
Ova scena nasmijala je mnoge, a Ana nije mogla da obuzda nemirni dekolte. Haljina se pomjerala, pa je u jednom trenutku pokazala previše.
Ana je nazdravljala sa ljudima koji su se tu zatekli, a radnicima se dopala njena spontanost, pa su se fotografisali sa njom.
