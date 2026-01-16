Cecin frizer iznio šokantnu istinu o ženama sa estrade

Stevan Radivojević ispričao je nevjerovatne informacije gostujući u emisiji "Studio 7", otkrivši da svaka druga žena sa javne scene ima problem sa ćelavosti, te da nema dovoljno kose.

Poznati frizer brojnih javnih ličnosti, među kojima je svakako najpoznatija Ceca Ražnatović, za to je okrivio "nadograđivače kose".

- Stigli smo do toga da svaka druga žena koja se bavi javnim poslom, nema kosu - rekao je Stevan i informacijom ostavio sve bez teksta.

- Frizeraj i nadograđivači kose ne idu jedno sa drugim. Ja sam prva osoba koja nadograđuje kosu, ali onoj kojoj moraš, ili onoj kojoj treba to. Ne jer ti je dosadno, ne jer ti to utiče na samopouzdanje... Onda imamo te salone koji zovu poznate ličnosti da idu za reklamu, da ih što više nadograđuju, da bi oni njih tagovali, jer im je potreban taj tag, i onda poslije 6 mjeseci su one stvarno ćelave i onda vas zovu i mole vas da pijete kolagen, da pijete tablete za rast kose, najskuplje tretmane... I onda, je mnogo veća dara nego mjera - istakao je Radivojević u razgovoru s voditeljkom Radom Radenović.