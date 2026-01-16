Logo
Ovo je otac Nikolije Jovanović: Doktor nauka je, kad je čuo da će ona na estradu, šokirao se

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

07:25

Ово је отац Николије Јовановић: Доктор наука је, кад је чуо да ће она на естраду, шокирао се

Nikolija Jovanović, pjevačica i ćerka čuvene Vesne Zmijanac, otkrila je kako je počela da se bavi pjevanjem, te spomenula oca Vladu Jovanovića.

Nikolija ne krije da njen tata nije bio srećan zbog njene odluke da krene majčinim stopama.

- Tata uopšte nije bio srećan, mislio je da sam skrenula sa pravog puta, ali ja ne mislim tako. Svi treba da radimo ono što osjećamo - rekla je za "Extra FM".

Iako nije bio srećan, sa ocem je u odličnim odnosima. Jednu njegovu odluku su uvijek poštovali.

Nekadašnji suprug pjevačice Vesne Zmijanac i otac pjevačice Nikolije Jovanović, doktor ekonomskih nauka Vlada Jovanović, gotovo nikad se ne pojavljuje u medijima.

- U savršenim sam odnosima i sa majkom i sa ocem. Tata nikada nije želio medijski da se eksponira i mi tu odluku poštujemo. Situacije u kojima se oslanjam na oca? Pa na iste kao i na majku. Oslanjam se na to što me vole i što ih volim, to je sva podrška koja mi treba od njih. Kada ste mlađi, kada ste dijete, mama i tata su vam sve na svijetu i oni su bili stub na koji sam se ja oslanjala kroz život, ali sada imam Relju i svoju djecu i odrasla sam i od njih primam i dajem im svu svoju ljubav - ispričala je pjevačica.

Vesna Zmijanac je davne 1989. godine sa Vladom Jovanovićem dobila ćerku Nikoliju.

Vesna nikada nije krila ko je otac njene ćerke, ali veći dio javnosti ne zna o kome se radi.

Riječ je o čovjeku koji je svojevremeno radio kao šef marketinga RTS-a, a poslije razvoda od Vesne, Vlada se ponovo oženio i u drugom braku dobio još dvoje djece, ćerku Teodoru i sina Luku na koje je vrlo ponosan.

