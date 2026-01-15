Logo
Umrla japanska manekenka, prije smrti ostavila oproštajnu poruku

Kurir

15.01.2026

16:48

Fujino, koja je svojevremeno bila uvrštena među 100 žena sa najbujnijim poprsjem na svijetu, oprostila se od fanova 31. decembra u emotivnoj poruci na internetu.

Japanska manekenka i glumica Aoi Fujino preminula je u 27. godini, samo nekoliko dana nakon što je javno objavila da se povlači iz svijeta šoubiznisa.

Fujino, koja je svojevremeno bila uvrštena među 100 žena sa najbujnijim poprsjem na svijetu, oprostila se od fanova 31. decembra u emotivnoj poruci na internetu.

„Ovo je moja posljednja poruka svim fanovima Aoi Fujino. Zaista sam vas voljela. Hvala vam od srca na svemu do sada“, napisala je tada.

„Molim vas da me se ponekad sjetite. Haha.“

Tužna vijest stigla pet dana kasnije

Nažalost, samo pet dana kasnije, 5. januara, njena majka je saopštila da je Aoi preminula nakon duge borbe sa bolešću.

„Želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost svima koji su brinuli o njoj tokom njenog života“, poručila je porodica u kratkom saopštenju.

Borba sa rijetkim i agresivnim tumorom

Aoi Fujino, porijeklom iz japanske prefekture Išikava, prije tri godine dijagnostikovan je retki maligni tumor, rabdomiosarkom. Nakon dijagnoze, manekenka i glumica, poznata po provokativnim fotografijama i video-snimcima u kupaćim kostimima i donjem vešu, stavila je karijeru na pauzu kako bi se posvetila liječenju.

Kratak povratak i novo povlačenje

U avgustu 2024. godine uspjela je da se vrati poslu, ali je već šest mjeseci kasnije ponovo bila primorana da se povuče zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

I pored toga, tokom 2025. nastavila je da se pojavljuje na susretima sa fanovima i učestvuje u promotivnim događajima, koliko god joj je zdravlje dozvoljavalo.

Posljednja poruka fanovima

Nedugo prije smrti, Aoi se obratila svojim 70.000 pratilaca na Instagramu dirljivim riječima:

„Ako se ljudi budu sjećali one lijepe i energične mene, biću veoma srećna i osjećaću se beskrajno blagosloveno.“

(Kurir)

