Koliko dugo vino može stajati nakon otvaranja boce?

Otvorena boca vina koja je ostala nakon slavlja često otvori dilemu - da li je još uvijek dobra za popiti ili je vrijeme da se prospe?

Iako se zbog takvog vina nećete razboljeti, okus mu više neće biti ni blizu onoga kakav je bio kad ste bocu prvi put otvorili.

S vremenom vino gubi svježinu, arome blijede, okusi postaju "ravni", a u najgorem slučaju može povući na kiselo, skoro poput octa, piše "New York Post".

Zašto se vino pokvari nakon otvaranja?

Dana Sacco, vlasnica vinskog bara "The Empty Glass" u Teksasu, objašnjava da otvorena boca jednostavno ne može zadržati dobar okus unedogled.

Nakon otvaranja vino dolazi u kontakt sa kisikom, toplinom, svjetlom, ali i kvascima i bakterijama.

"Svi ti čimbenici pokreću hemijske procese koji postupno mijenjaju vino. Držanje vina na nižoj temperaturi usporava te reakcije i pomaže da otvorena boca dulje ostane pitka", kaže Sacco, dodajući da je zato pravilno čuvanje ključno.

Koliko dugo vino zapravo traje?

Koliko će otvoreno vino ostati dobro puno zavisi o vrsti. Pjenušava vina najbrže gube svježinu i idealno ih je popiti u roku od dan ili dva. Svijetla bijela vina i rose obično mogu izdržati četiri do pet dana nakon otvaranja.

Bogata bijela vina i crna vina imaju sličan "rok trajanja" - najbolje ih je potrošiti u roku od tri do pet dana. Izuzetak je porto, koji je znatno izdržljiviji i može se piti čak i sedmicu do tri sedmice nakon otvaranja.

Može li otvaranje poboljšati okus vina?

U nekim slučajevima - da. Sacco objašnjava da prozračivanje vina može imati i pozitivan učinak.

"Kontakt s kisikom može omekšati tanine, otvoriti složenije mirise i poboljšati ukupan doživljaj ispijanja. To se posebno odnosi na crna vina punog tijela, koja često postaju bolja kad malo 'odahnu'", kaže ona.

Ističe da je poenta vina da u njemu uživamo i dodaje: "Prije svega treba biti ugodno".

Kako produžiti kvalitet otvorenoj boci?

Ako želite da vam vino potraje duže, Sacco preporučuje korištenje vinskih pumpi koje iz boce izvlače višak vazduha.

"Smanjivanje količine kisika pomaže da vino dulje zadrži kvalitetu", zaključuje ona, prenosi Indeks.