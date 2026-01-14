Logo
Large banner

Evo kako da otkrijete da li ste zavisnik od šećera

Izvor:

Magazin novosti

14.01.2026

18:25

Komentari:

0
Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера
Foto: Pixabay

Umjesto da razmatrate listu od opštih simptoma koje mogu da primjete oni koji obožavaju slatkiše, jedno pitanje će biti dovoljno da dođete do odgovora.

- Da li i kada niste gladni i dalje želite da jedete?

grenland

Svijet

Švedska i Danska šalju vojnike na Grenland

Ako je odgovor potvrdan i odnosi se na to da osećate da biste pojeli neki slatkiš, to se naziva žudnja. Žudnja za šećerom.

Zašto se javlja želja za šećerom?

1. Vaš nivo šećera u krvi stalno varira

Žudnja se javlja zato što vam se nivo šećera u krvi stabilizuje. Insulin se luči kako bi pomoglo vašem tijelu da preradi i izjednači šećer u krvi. To opisno može da se objasni time da je insulin nevjerovatno dobar u svom poslu. Toliko dobar da želi da ostane i da se uveri da su svi i dalje bezbjedni, čak i nakon što je unošenje šećera završeno. Vaše tijelo počinje da paniči jer sada ima previše insulina. Dakle, potreban mu je šećer da bi se stvari izjednačile. I tako dolazite u začarani krug.

2. Vaš mozak je programiran za zadovoljstvo od šećera

Nalaze iz studije sa Harvarda je dokazao da šećer, bijelo brašno i rafinisani ugljeni hidrati aktiviraju „nucleus accumbens“. Nucleus accumbens je centar zadovoljstva u vašem mozgu. To je „nulta“ lokacija za konvencionalnu zavisnost, deo mozga koji se pali kada zavisnici od kockanja ili druge osete želju za nečim. Ovo, iako zvuči oštro, jasno stavlja do znanja da je zavisnost od šećera stvarna kao i bilo koja druga zavisnost.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Kreditiranje Ukrajine predstavlja zabijanje glave u pijesak

Svaka zavisnost ima ciklus

Prekidanje tog ciklusa generalno pokreće ciklus apstinencijalne krize. Apstinencijalna kriza je teška jer ne samo da zaustavljate navike i odričete se svojih omiljenih stvari, već se i borite protiv centra za zadovoljstvo u vašem mozgu.

Podijeli:

Tagovi:

šećer

zavisnost

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Zagreb Hrvatska

Region

Stotine tuže državu: "Preminuli su prije nego što su dočekali isplatu..."

1 h

0
Зашто је баш јануар ''мјесец развода''?

Ljubav i seks

Zašto je baš januar ''mjesec razvoda''?

1 h

0
Гађали Ану Бекуту грудвама: Полиција хитно реаговала, више ухапшених

Srbija

Gađali Anu Bekutu grudvama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih

1 h

1
Убједљив пораз Партизана у Турској

Fudbal

Ubjedljiv poraz Partizana u Turskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Ортопед објаснио какву обућу треба носити по поледици

Savjeti

Ortoped objasnio kakvu obuću treba nositi po poledici

4 h

0
Једну ствар обавезно унесите у кућу за Српску нову годину

Savjeti

Jednu stvar obavezno unesite u kuću za Srpsku novu godinu

21 h

0
Аутомобил у снијегу

Savjeti

Naprskajte uveče ova dva sastojka po šoferšajbni i ujutru neće biti zaleđena

22 h

0
Новогодишња јелка украси

Savjeti

Evo kada je pravo vrijeme da raskitite jelku: Jedan datum je ključan

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

35

Ćute, sjede i primaju platu - tako je pojedinim narodnim poslanicima

19

34

Ovu stvar izvadite iz novčanika: Privlači bijedu i siromaštvo

19

23

Više cijene participacije u Srpskoj

19

20

Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

19

17

"Sud zabranjuje da se zajedničkim nazivaju institucije u kojima rade tri naroda"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner