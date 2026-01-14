Evo kako da otkrijete da li ste zavisnik od šećera

Izvor:
Magazin novosti
14.01.2026
18:25
Umjesto da razmatrate listu od opštih simptoma koje mogu da primjete oni koji obožavaju slatkiše, jedno pitanje će biti dovoljno da dođete do odgovora.
- Da li i kada niste gladni i dalje želite da jedete?
Ako je odgovor potvrdan i odnosi se na to da osećate da biste pojeli neki slatkiš, to se naziva žudnja. Žudnja za šećerom.
Žudnja se javlja zato što vam se nivo šećera u krvi stabilizuje. Insulin se luči kako bi pomoglo vašem tijelu da preradi i izjednači šećer u krvi. To opisno može da se objasni time da je insulin nevjerovatno dobar u svom poslu. Toliko dobar da želi da ostane i da se uveri da su svi i dalje bezbjedni, čak i nakon što je unošenje šećera završeno. Vaše tijelo počinje da paniči jer sada ima previše insulina. Dakle, potreban mu je šećer da bi se stvari izjednačile. I tako dolazite u začarani krug.
Nalaze iz studije sa Harvarda je dokazao da šećer, bijelo brašno i rafinisani ugljeni hidrati aktiviraju „nucleus accumbens“. Nucleus accumbens je centar zadovoljstva u vašem mozgu. To je „nulta“ lokacija za konvencionalnu zavisnost, deo mozga koji se pali kada zavisnici od kockanja ili druge osete želju za nečim. Ovo, iako zvuči oštro, jasno stavlja do znanja da je zavisnost od šećera stvarna kao i bilo koja druga zavisnost.
Prekidanje tog ciklusa generalno pokreće ciklus apstinencijalne krize. Apstinencijalna kriza je teška jer ne samo da zaustavljate navike i odričete se svojih omiljenih stvari, već se i borite protiv centra za zadovoljstvo u vašem mozgu.
