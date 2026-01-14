Logo
Gađali Anu Bekutu grudvama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih

SRNA

14.01.2026

17:44

Foto: Printscreen / X

Čačanska policija privela je četiri osobe osumnjičene da su tokom dočeka pravoslavne Nove godine na trgu u Čačku gađale ledenicama pjevačicu Anu Bekutu i članove njenog benda, javlja RTS.

Grad Čačak organizovao je doček Nove godine po julijanskom kalendaru na Gradskom trgu, na kojem je Bekuta nastupila sa pratećim bendom.

Grupe građana, "Pokretač" i "Građani Čačka u blokadi", organizovale su okupljanje ispred prostorija Gradskog odbora Srpske napredne stranke i pozvali na bojkot Bekutinog koncerta, poručivši da je to besmisleno trošenje novca.

Kada je koncert počeo, demonstranti su se uputili na gradski trg i zasuli binu grudvama i ledenicama.

Ана Бекута концерт

Srbija

"Imate li majke?" Incident na koncertu Ane Bekute, gađali je grudvama, ona sišla s bine

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je policija identifikovala 11 osoba, koje su osumnjičene da su Anu Bekutu gađali ledenicama i drugim predmetima tokom koncerta na dočeku pravoslavne Nove godine u Čačku.

Ana Bekuta

