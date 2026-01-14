Logo
Da li da brinemo da ćemo ostati bez glave? Oglasio se Đorđe David nakon koncerta Ane Bekute

14.01.2026

13:14

Komentari:

0
Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

Podršku pjevačici Ani Bekuti koja je pretrpjela sramno nasilje jer su je građani gađali ledenicama pružile su kolege i prijatelji.

Sada je ovom strašnom događaju govorio i muzičar Đorđe David koji je oštro osudio ovakvo ponašanje.

"Doživio sam istu stvar na nekoliko koncerata ljetos. Doduše, nisu me gađali, ali veoma neprijatne situacije su bile. Smatram da treba odvojiti politički stav od muzike. Ukoliko neki ljudi ne podržavaju takvu stvar, u ovom slučaju koncert, jednostavno ne treba da se pojave na takvom mjestu, a ne da se bave takvim stvarima i prave sraman čin", rekao je David za Alo.

Ана Бекута концерт

Srbija

"Imate li majke?" Incident na koncertu Ane Bekute, gađali je grudvama, ona sišla s bine

Ako ćemo se voditi njihovom politikom, postavlja se pitanje da li i na ulici pojedinac treba da se brine da će ostati bez glave, imovine ili automobila? Divlja reakcija, tako bih opisao ovo što se desilo", poručio je on.

Ranije se oglasila je pjevačica Jelena Karleuša.

Jelena Karleuša

Scena

Karleuša se oglasila povodom napada na Anu Bekutu

"Kakva sramota za srpski narod. Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje", napisala je Jelena Karleuša i na taj način pružila podršku Bekuti.

