Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

14.01.2026

12:46

Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik SAD-a Donald Tramp osvrnuo se na izjave premijera Grenlanda Jensa-Frederika Nielsena i rekao kako uopšte i ne zna ko je on.

Naime, Nielsen je ranije izjavio da Grenland, ukoliko mora da bira između Danske i SAD-a, uvijek bira Dansku.

"Sada se suočavamo s geopolitičkom krizom i ako moramo birati između Sjedinjenih Američkih Država i Danske ovdje i sada, onda biramo Dansku. Biramo Grenland kakav danas poznajemo, a koji je dio Kraljevine Danske", rekao je Nielsen na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskom premijerkom Mete Frederiksen u Kopenhagenu.

Njegova izjava naišla je na negodovanje američkog predsjednika.

"To je njihov problem. Ne slažem se s njim. Ne znam ko je on. Ne znam ništa o njemu, ali to će biti veliki problem za njega", poručio je Tramp.

Dok arktičko ostrvo sa 57.000 stanovnika dugo raspravlja o svojoj nezavisnosti od Danske, ankete javnog mnjenja pokazuju da su Grenlanđani u velikoj mjeri protiv ideje o pridruživanju SAD-u. Ta zabrinutost se odrazila na izborima u martu prošle godine, kada su tri od četiri grenlandska glasača podržala stranke koje su se zalagale za spor put ka nezavisnosti.

Ministri spoljnih poslova Grenlanda i Danske sastaće se u srijedu (14. januara) u Vašingtonu s potpredsjednikom SAD-a Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubijem nakon obnovljenih prijetnji preuzimanjem kontrole nad Grenlandom.

