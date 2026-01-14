Logo
Danska poručila da će ojačati vojno prisustvo na Grenlandu

SRNA

14.01.2026

10:53

Данска поручила да ће ојачати војно присуство на Гренланду
Foto: Tanjug/AP/Michel Euler

Ministar odbrane Danke, Toels Lund, kojeg su SAD kritikovale da je "zanemario odbranu Grenlanda" rekao je danas da će Danska "ojačati" vojno prisustvo na arktičkoj teritoriji i da je u dijalogu sa saveznicima u NATO-u.

"Nastavićemo da jačamo naše vojno prisustvo na Grenlandu, ali ćemo takođe imati još veći fokus unutar NATO-a na više vježbi i povećano prisustvo NATO-a na Arktiku", napisao je Troels Lund Poulsen u saopštenju za AFP.

Saopštenje je stiglo nekoliko sati pre sastanka zvaničnika Grenlanda, Danske i SAD u Beloj kući o budućnosti autonomne danske teritorije.

Lund Poulsen je dodao da Danska "ima stalni dijalog sa saveznicima o novim i povećanim aktivnostima u 2026. godini".

