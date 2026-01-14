Danska poručila da će ojačati vojno prisustvo na Grenlandu

Ministar odbrane Danke, Toels Lund, kojeg su SAD kritikovale da je "zanemario odbranu Grenlanda" rekao je danas da će Danska "ojačati" vojno prisustvo na arktičkoj teritoriji i da je u dijalogu sa saveznicima u NATO-u.

"Nastavićemo da jačamo naše vojno prisustvo na Grenlandu, ali ćemo takođe imati još veći fokus unutar NATO-a na više vježbi i povećano prisustvo NATO-a na Arktiku", napisao je Troels Lund Poulsen u saopštenju za AFP.

Saopštenje je stiglo nekoliko sati pre sastanka zvaničnika Grenlanda, Danske i SAD u Beloj kući o budućnosti autonomne danske teritorije.

Lund Poulsen je dodao da Danska "ima stalni dijalog sa saveznicima o novim i povećanim aktivnostima u 2026. godini".