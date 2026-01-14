Logo
Ruska vojska ima novu taktiku na frontu

Izvor:

B92

14.01.2026

10:43

Komentari:

0
Руска војска има нову тактику на фронту
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Rusija uvodi novu tenkovsku taktiku u pokušaju da prekine višemjesečni zastoj na liniji fronta, uprkos mirovnim pregovorima koji su u toku, piše "Forbs".

Tokom protekle godine, ruske ofanzive uglavnom su se svodile na pješadijske napade, ponekad uz korištenje motocikala i terenskih vozila, dok je nekada moćna tenkovska flota uglavnom bila povučena zbog izuzetne prijetnje ukrajinskih FPV i bombarderskih dronova.

Pokušaji opremanja tenkova zaštitnim mrežama i improvizovanim oklopom imali su ograničen uspjeh, zbog čega su pješadijski napadi bili spori i rezultirali velikim gubicima. Kao odgovor na to, rusko Ministarstvo odbrane najavilo je usvajanje nove taktike za povratak oklopnih vozila u borbene operacije.

Taktika tenkovskih parova uz podršku dronova

Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane iz decembra, nova taktika podrazumijeva d‌jelovanje dva tenka u koordinaciji i uz stalnu podršku bespilotnih letjelica. Jedan tenk pruža vatrenu podršku sa udaljene pozicije, dok drugi izvodi brzi prodor ka liniji dodira. Dronovi se koriste za otkrivanje ciljeva i pružanje pregleda situacije na bojištu. Tenkovi često mijenjaju uloge kako ne bi postali statične mete.

Ovaj pristup značajno odstupa od tradicionalne sovjetske doktrine, koja se oslanjala na masovne kombinovane manevre. Takvi napadi obično su započinjali snažnom artiljerijskom pripremom, nakon čega bi velika formacija oklopnih vozila, praćena mehanizovanom pješadijom, napredovala na oslabljeno područje kako bi savladala preostale branioce.

Nova taktika odražava promijenjenu dinamiku bojišta, na kojem masovni oklopni napadi više nisu održivi. Veliki pokreti trupa brzo se otkrivaju izviđačkim dronovima i postaju mete napada. U urbanim područjima, gd‌je d‌jeluje veliki broj jedinica, jedan uništeni tenk može blokirati prolaz i zaustaviti cijeli napad, kao što je bio slučaj tokom tenkovskog napada kod Pokrovska početkom 2025. godine.

Izazovi i ranjivosti nove taktike

Iako predstavlja značajan odmak od dosadašnjih manevara, nova taktika ne rješava u potpunosti ključne izazove. Prije svega, iako su raspršeni i pokretni tenkovi manje izloženi masovnim napadima dronova, oni su i dalje ranjivi. Tenk koji otvara vatru lako se može otkriti na osnovu zvučnih i vizuelnih signala, a ta ranjivost će se vjerovatno povećavati razvojem naprednijih senzora i automatizovanih algoritama za detekciju na dronovima.

Uspjeh ove taktike takođe zavisi od komunikacionih veza između dva tenka, njihovih dronova i pješadijskih jedinica koje ih podržavaju.

Ukrajinske sposobnosti elektronskog ratovanja mogu ometati ili prekinuti te veze.

Logistika predstavlja još jedan ozbiljan izazov. Tenkovi zahtijevaju velike količine goriva, a Rusija se već suočava sa poteškoćama u snabdijevanju svojih jedinica na prvoj liniji vodom, hranom i municijom, jer su vozila za snabdijevanje česte mete ukrajinskih dronova.

Mogući uticaj na stanje na bojištu

Uprkos problemima, ova taktika bi Rusiji mogla donijeti kratkoročne uspjehe. Na bojištu dugom gotovo 1.000 kilometara, ruski dobici ostaju ograničeni uprkos velikim gubicima u pokušajima zauzimanja strateških tačaka poput Pokrovska, Kostjantinivke, Časiv Jara i Torecka.

Nova taktika mogla bi pješadiji obezbjediti potrebnu vatrenu moć za dublji prodor i zadržavanje osvojenih položaja.

U širem smislu, ponovno uvođenje tenkova predstavlja agresivan potez koji narušava status kvo i privremeno ide u prilog Rusiji. Međutim, očekuje se da će se Ukrajina brzo prilagoditi, kao što je to činila i ranije, prenosi "b92".

Rusija

vojska

Ukrajina

