Vitkof i Kušner opet idu kod Vladimira Putina

Podsjetimo, Vitkof i Kušner poslednji put su se sastali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju početkom decembra 2025. godine.

Dvije strane su razgovarale o suštini inicijative koju su predložile Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini, ali nisu uspjele da pronađu kompromis.