Vitkof i Kušner opet idu kod Vladimira Putina

14.01.2026
09:52
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i zet američkog lidera, Džared Kušner, planiraju da posjete Moskvu ovog mjeseca radi razgovora, javlja Blumberg.
Podsjetimo, Vitkof i Kušner poslednji put su se sastali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju početkom decembra 2025. godine.
Dvije strane su razgovarale o suštini inicijative koju su predložile Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini, ali nisu uspjele da pronađu kompromis.
