Vitkof i Kušner opet idu kod Vladimira Putina

Izvor:

Agencije

14.01.2026

09:52

Komentari:

0
Виткоф и Кушнер опет иду код Владимира Путина

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i zet američkog lidera, Džared Kušner, planiraju da posjete Moskvu ovog mjeseca radi razgovora, javlja Blumberg.

Podsjetimo, Vitkof i Kušner poslednji put su se sastali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju početkom decembra 2025. godine.

Dvije strane su razgovarale o suštini inicijative koju su predložile Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini, ali nisu uspjele da pronađu kompromis.

Stiv Vitkof

Vladimir Putin

