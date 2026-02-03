Stevanović: SNSD i koalicija su olako shvatili izbore 24. novembra, ništa se neće promijeniti

Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže za ATV da je SNSD sa koalicionim partnerima olako shvatio prijevremene izbore 24. novembra, ali da se ništa neće promijeniti i da ih mogu ponavljati koliko žele.

"Ništa se neće promijeniti, barem što se Zvornika tiče. Da li je trebalo ponoviti izbore, očigledno je neki centar moći rekao da treba i da se ponove tamo gdje je SNSD pobijedio. Siguran sam da se to diriguje iz nekog centra noći. U Zvorniku nemamo problem sa tim, neka ponavljaju koliko hoće. Pobjeđivali smo na svakim izborima sa trendom rasta. Tako će to biti i u nedjelju 8. februara. Mislim da su SNSD i koalicioni partneri izbore 24. novembra shvatili olako. Trebalo je napraviti značajnu razliku i onda ne bi bilo problema. Sama kandidatura gospodina Blanuše kaže da niko iz opozicije nije vjerovao u dobar rezultat. Samo kada ne vjerujete u pobjedu izvlačite iz fioke nekoga neprepoznatljivog, pe neka njega neka on izgubi. Niko od ozbiljnijih imena iz opozicije nije htio, a ni smio ući u trku sa gospodinom Karanom. Za mene je neupitna pobjeda gospodina Karana", rekao je Stevanović.

On poručuje da su u pojedinim opštinskim i gradskim izborima SNSD-ovi ljudi smatrali da će pobjeda doći po inerciji.

"U suštini, imate ljude koji opoziciono razmišljaju i izađu na izbore, a mi naše glasače nismo u svim sredinama ni izveli, niti smo se trudili da ih izvedemo. Nije trebalo ni Milorad Dodik da više ne bude predsjednik Republike Srpske. Pola naših ljudi su možda i bojkotovali izbore zbog toga. I tu se stvorila inertnost u našem članstvu i našim simpatizerima. Ali šta je tu je, ako su rekli da su izbori, idemo na izbore. Ako su rekli da se ponavljanje, evo ponavljamo. Opet ćemo pobijediti. Nije loše ni ovdje gdje se ponavljaju da malo treniramo zbijanje redova za ovo što će se desiti krajem godine", kaže Stevanović.

Blanuša i Trivić teoretičari, dižu rejting SNSD-u u Zvorniku

Komentarišući nedavni nastup Jelene Trivić i SDS-ovog kandidata Branka Blanušu u Zvorniku gdje se bave ekološkim problemima, Stevanović kaže da su oni samo teoretičari koji ništa konkretno u životu nisu napravili.

"Radi se o ozbiljnom projektu, ozbiljne energane za koju još nije gotov ni projekat. Gospodin Blanuša i Jelena Trivić dolaze iz Banjaluke koja je sa indeksom zagađenosti vazduha "vodeća" u ovom dijelu Evrope. Nikad ih nisam čuo da su to komentarisali. Onda dođu u Zvornik koji nije ni blizu tih poražavajućih indeksa, dođu u blizinu te fabrike gdje je naš privrednik pravio postrojenje za reciklažu guma i slikaju se pored gomile guma, i kao da postignu efekat. Ne mogu postići ništa. Svako gostovanje Blanuše i Jelene Trivić u Zvorniku nama podiže rejting. Neka dođu i ostanu što duže. Ljudi su shvatili da su oni teoretičari, puki populisti koji pričaju ono što misle da ljudi vole da čuju. Ali, ne vole ljudi da čuju sve iz svačijih usta. To su ljudi koji dalje od knjige ne znaju, ništa konkretno u životu nisu napravili".

Nije problem kritikovati bilo koju pojavu, ali šta smo mi u stanju da uradimo i promijenimo, poručuje Stevanović.

"Njih dvoje nisu u stanju ništa. Gospođa Trivić je potonula na prošlim izborima, pa onda određeni centri moći su je pokušali da ožive kupovinom dva poslanika, da joj naprave klub, pa je to zastalo. I sada ona misli da znači nešto u političkom životu. Ne znači ništa više. Gospodina Blanušu ne poznajem, ali on je za ozbiljnu političku utakmicu ozbiljan anonimac. Dva puta je pokušao biti odbornik i nije uspio, a sada da bude predsjednik Republike. Našao je pitku priču, 20 godina mi vladamo, imamo grešaka, i ja sam znam gdje sam griješio. Svi znamo da se za 20 godina dešavaju propusti od kojih su neki možda i ozbiljni. Nisam ni ja srećan što je stanje u Elektroprivredi takvo kakvo je pa za Božić ljudi nemaju struju. Bilo je problema sa snijegom, ali ne treba da se to dešava. U Zvorniku se desilo. Desilo se i preko Drine u Srbiji. Nije lako objasniti što je to tako običnom čovjeku. Ali, neće Blanuša naći rješenje, opet moramo mi", kaže Stevanović.

On poručuje da će se naći rješenje i da oni koji su dozvolili da se to dese, neće više biti tu gdje jesu.

"Možda nije problem samo u ljudima, nego i u organizaciji. Možda smo nepravedno podijelili ta zavisna preduzeća pa je Zvornik izgubio status "Elektro Zvornika", pa je to preneseno u Bijeljini. Da biste prijavili kvar morate da zovete Bijeljinu. Na nama je da to ispravimo i ispravićemo. Puki teoretičari koji se bave profesurom i predaju studentima, nisu u stanju ništa praktično da urade", rekao je Stevanović.

Vukanović pokušao da napravi farmu svinja, pa propao

"Nebojša Vukanović ozbiljan opozicionar, napada za sve živo svakog živog. A šta je u stanju da napravi, šta je ostalo iza njega? Pokušao da napravi farmu svinja, držao godinu dana i propao. Može samo da se snima, može da živi od jutjuba, neka ga neka se time bavi. Konkretne stvari on nikada neće raditi, ni bilo ko od njih. Oni nisu operativci", rekao je Stevanović.

Vlada koja ima skupštinsku većinu je legalna

Komentarišući pritiske na Republiku Srpsku, Stevanović kaže da Vlada nije nelegalna ako ima podršku skupštinske većine. Postavlja i pitanje legalnosti FBiH Vlade koju je omogućio Kristijan Šmit suspendovanjem Ustava na jedan dan.

"Pod ozbiljnim je pritiskom i to se vidi. Sam izbor Vlade, počevši od smjene Milorada Dodika. Vlada je nelegalna. Gospodo, kako nije legalna Vlada za koju glasa skupštinska većina. Neka je predloži Nebojša Vukanović ili bilo ko iz opozicije, neka predloži mandatara pa neka vidi može li ga izabrati. Vlada je legitimna jer ima skupštinsku većinu. U FBiH suspenduju Ustav na jednu noć da bi izabrali Vladu i o tome niko ne priča. Naši ljudi pričaju da je naša vlada nelegalna. Sada ponovo apelacija na Ustavni sud da li postoji u Ustavu status v.d. Republike Srpske. Ali i ova Vlada ima podršku skupštinske većine".

Stevanović kaže i da je primjetna diplomatska aktivnost Republike Srpske i njenih zvaničnika, što niko ne uspijeva da napravi u opoziciji.

"Kada je Republika Srpska imala svog predstavnika koji je za dva mjeseca mogao da bude u Moskvi, Budimpešti, Vašingtonu i Izraelu. A oni iz opozicije, svjesni su oni toga, kažu u kom svojstvu ide Milorad Dodik? Ide kao predsjednik SNSD-a. Ide i v.d. predsjednik Republike Srpske, idu i ministri, ide i član Predsjedništva BiH. Što ne ide niko od njih? Republika Srpska nikada nije imala više prijatelja u svijetu", rekao je Stevandić.

On poručuje da je spreman poslušati smislene kritike opozicije.

"Oni mogu da pričaju šta hoće. Slušam 15 godina priču 'od oktobra ih neće više biti, otići će u istoriju'. Možda mi ne bi ni bili vlast da imamo kvalitetniju opoziciju", poručio je Stevanović.

Projekti u Ministarstvu saobraćaja

"Kada su u pitanju autoputevi, imamo ozbiljno gradilište na dionici Banjaluka - Prijedor. Otvoreno je gradilište na dionici autoputa Vukosavlje - Brčko. Na proljeće se kreće sa ozbiljnim radovima na dionici Bijeljina - Brčko. Uveliko se radi na dionici Rača - Bijeljina. Očekujemo da do kraja ove godine da tu dionicu do petlje Brodac nekih sedam kilometara od ulaska u Republiku Srpsku od Srbije pustimo u rad. Srbija će do kraja ove građevinske sezone završiti most na Savi i dionicu Kuzmin - Rača. Tako da bi mi trebalo da završimo tu dionicu do petlje Brodac. Tu bi se priključivali na autoput. Imamo kompletnu projektnu dokumentaciju spremnu za izgradnju autoputa Johovac - Vukosavlje, to je dio koji je ostao nespojen na koridoru 5C. Imamo intenzivne radove na tunelu koji spaja Doboj sa dijelom FBiH gdje imamo tehničkih problema i administrativnih u smislu provođenja eksproprijacije u dijelu FBiH. Imamo ozbiljan zadatak pred sobom da krenemo u izgradnju obilaznice oko Banjaluke. Uslovljeni smo izgradnjom autoputa Banjaluka - Prijedor, gdje priključak tog autoputa biće na obilaznici oko Banjaluke. Tu imamo gotovu projektnu dokumentaciju, ali imamo ozbiljne probelme sa eksproprijacijom. Stotine kuća i privrednih objekata nalaze se na toj trasi", kaže Stevandić.

On podsjeća i da se radi projektno rješenje za brzu cestu Bijeljina - Zvornik.

"Već se radi idejno rješenje gdje je trasa usvojena. Tu se trenutno radi i tu je kompletna aktivnost. Nakon toga će se krenuti u projektovanje te dionice, a onda ćemo raditi trase za dalje. Radićemo ozbiljnu studiju da li ići sa brzom cestom do Sokoca, ili ćemo odabrati opciju da se od Konjević polja radi treća traka na svim usponima. Ako to bude zadovoljilo nivo saobraćaja, opredijelićemo se za tu varijantu", kaže Stevandić.

Rade se i rekonstrukcije mnogih magistralnih puteva ističe ministar Stevanović.

"Kada je u pitanju putni pravac Foča - Šćepan Polje, tu je u toku postupak za izbor izvođača na izgradnji mosta preko rijeke Tare gdje će biti priključak na crnogorsku stranu. Očekujem da u toku godine bude pripremljena sva dokumentacija. To je saobraćajnica najteža i najzahtjevnija na našim prostorima. Nevjerovatno je koliko podzemnih voda i klizišta ima na tom dijelu. Sada smo na dobrom putu da se sve to poreda kako treba".

Nezadovoljan dinamikom radova na dionici Rača - Bijeljina

Stevanović ističe da nije zadovoljan dinamikom radova na dionici autoputa Rača - Bijeljina.

"Sutra ujutru imamo sastanak na gradilištu praktično, gdje će biti predstavnici Autoputeva, nadzora i našeg Ministarstva. Sve radimo da se radovi intenziviraju. Zahvalni smo Vladi Srbije koja finansira značaj dio tog autoputa. Izvođač je imao tehničke probleme. Dalekovod prelazi na tri mjesta preko saobraćajnice, a dalekovodom gazduje Elektroprenos. Ozbiljan administrativni postupak je potreban da se dođe do izmještanja dalekovoda. Time se trenutno autoputevi bave. Kada riješimo to, ostalo je još malo eksproprijacije, mislim da neće više biti prepreka i da će se radovi biti maksimalnog intenziviteta i da ćemo u naredne dvije godine tu dionicu redati ljudima na upotrebu", ističe Stevanović.

Kada je riječ o dionici Bijeljina - Zvornik - Konjević Polje, Stevanović ističe da bi šest godina mogli da imamo završenu dionicu.