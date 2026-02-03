Cvijanović sa Teni o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu

Lijepo je vidjeti staru poznanicu, članicu Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Klaudiju Teni, istakla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Tokom dugog i sadržajnog sastanka, razgovarale smo o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu koje, inače, veoma dobro poznaje", navela je Cvijanović na Instagramu.