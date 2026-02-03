Diplomatski uspjeh delegacije Srpske u SAD-u

Američke investicije stižu u BiH. Željka Cvijanović je nakon niza sastanaka u Vašingtonu objavila da je sve veći broj američkih kompanija zainteresovanih za investiranje u BiH. Osim ekonomskih, dogovorena je i realizacija energetskih projekata, među kojima je i projekat Južne interkonekcije.

"Izrazila sam zadovoljstvo zbog sve veće zainteresovanosti američkih kompanija za ulaganje u Republiku Srpsku i Federaciji BiH, te istakla da je to posljedica pozitivnog zaokreta administracije predsjednika Trampa ka ekonomiji, saradnji i zajedničkom prosperitetu sa drugim zemljama", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Put Amerike će i Dragan Čović. Amerikanci su, tvrdi, zainteresovani i za investiranje u aerodrome u Mostaru i Sarajevu, ali i za izgradnju auto-puta koji će povezati Bih i Crnu Goru. Američka kompanija Bechtel, jedna od najvećih i najuticajnijih građevinskih kompanija u svijetu, izrazila je interes za izgrađnju auto-puta na Koridoru 5C.

„Koridor koji je dok je kancelarka bila Merkel bio strateški interes. Mi smo jako zainteresovani da taj koridor ide kroz Popovo polje, preko Stoca, Počitelja i da se nadopunjuje na ovaj koridor 5C“, rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

BiH već duže vrijeme kuburi sa domaćim investicijama, pa su od velikog značaja strane, smatraju ekonomisti.

„Možemo pozdraviti ove najave o izgradnji auto-puta koji bi se finansirao američkim kapitalom ili ono o čemu se već duže vremena intenzivno govori, a to je izgradnja Južne gasne interkonekcije. Svakako, sa stanovišta privrede BiH i Republike Srpske dobro bi bilo da imamo više izvora snabdijevanja gasom“, kaže Marko Đogo, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

„Kako bude veća povezanost unutar Republike Srpske brzim cestama i auto-putevima, očekujem da će ovo naše tržište biti još otvorenije za sve strane korporacije, jer dobrim putevima se dolazi, a lošim putevima ljudi odoše“, rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

A, na dobrom putu je ovih dana, prema mišljenju analitičara i delegacija Srpske. Dok političari iz Sarajeva kritike upućuju za neaktivnost i odsustvo međunarodnog uticaja, te zastupaju narativ o totalnoj izolovanosti SNSD-a i Milorada Dodik, analitičari iz Federacije im poručuju da, za razliku od rukovodstva Srpske, institucije BiH nisu uspjele obezbijediti kontakte na visokom nivou u SAD-u.

"Lideri u Sarajevu, koji jedva uspijevaju napustiti centar grada, a kamoli državu, kako bi zagovarali interese svoje zemlje, treba da se stide sami sebe. To uključuje kompletnu trenutnu vlast - "trojku", ali i kompletnu opoziciju", kaže Jasmin Mujanović, politički analitičar

Pojedini analitičari iz tog entiteta ocijenili su da je sastanak sa američkim sekretarom za ekonomiju, Hovardom Latnikom, jedan od najvažnijih u karijeri Željke Cvijanović. U Vašingtonu će biti održana osnivačka konferencija Samita „Balkan naprijed“ . Jedna od tema će biti i situacija u BiH, a jedini govornik iz BiH biće Željka Cvijanović. Iako je to posao ministra inostranih poslova, Elmedina Konakovića tamo neće ni biti, važnije su mu objave na društvenim mrežama, komentar je koji se može čuti iz Federacije.