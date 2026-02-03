Srpska sprema odgovor na otimanje pravoslavnih grobalja i crkava u BiH

Prvi sastanak Interresorne radne grupe koja je formirana sa zadatkom pripreme institucionalnog odgovora Republike Srpske sa ciljem zaštite otete imovine Srpske pravoslavne crkve, na području Mostara, biće održan sutra, 04.02.2026. godine u prostorijama Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske.

Interresornu radnu grupu, koja je formirana s ciljem zaštite prava SPC i Srba u Federaciji BiH, čine predstavnici Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, Pravobranilaštva, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i Advokatske komore Srpske, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srpske.

Podsjećanja radi, Opštinski sud u Mostaru upisao je u gruntovnicu da je vlasnik pravoslavnog groblja u naselju Vrapčići "država", a zatim je isto uradio i sa kapelom i još jednim pravoslavnim grobljem na drugoj parceli, stoga je, radi zaštite prava SPC i Srba u Federaciji BiH, Vlada Republike Srpske formirala Interresorni radnu grupu, zaduženu da pripremi institucionalni odgovor na pomenuta dešavanja.