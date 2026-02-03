Logo
Large banner

Budimir: Preduzećemo sve mjere da izborni dan protekne mirno

Izvor:

SRNA

03.02.2026

15:35

Komentari:

0
Будимир: Предузећемо све мјере да изборни дан протекне мирно

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je neophodno preduzeti sve potrebne mjere i radnje da bi izborni dan protekao mirno i da policijski službenici neće dozvoliti bilo kakva narušavanja javnog reda i mira u ovom periodu.

Budimir i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević posjetili su danas Policijsku stanicu Laktaši gdje su razgovarali sa rukovodstvom Policijske uprave Banjaluka i komandirom stanice o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području grada uoči ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Budimir i Kostrešević upoznati su o radu Policijske stanice i aktivnostima koje se preduzimaju na održavanju povoljnog stanja bezbjednosti, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Budimir

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Будимир: Наш задатак да омогућимо да се избори одрже несметано

Republika Srpska

Budimir: Naš zadatak da omogućimo da se izbori održe nesmetano

1 d

0
Будимир: Од данас појачано присуство полиције

Republika Srpska

Budimir: Od danas pojačano prisustvo policije

1 d

0
Будмири и Дачић потписали меморандум о сарадњи

Republika Srpska

Budimir i Dačić potpisali Memorandum o saradnji u oblasti zakonodavstva

1 sedm

0
Будмир: Још једна срамота крњег Уставног суда, све одлуке Владе Српске су уставне

Republika Srpska

Budmir: Još jedna sramota krnjeg Ustavnog suda, sve odluke Vlade Srpske su ustavne

1 sedm

3

Više iz rubrike

Српска спрема одговор на отимање православних гробаља и цркава у БиХ

Republika Srpska

Srpska sprema odgovor na otimanje pravoslavnih grobalja i crkava u BiH

9 h

3
ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова

Republika Srpska

CIK objavio rezultate prijevremenih izbora nakon brisanja glasova

9 h

5
Ковачевић: Додик позиционирао Српску који одлучује, Конаковић БиХ као објекта о којем други одлучују

Republika Srpska

Kovačević: Dodik pozicionirao Srpsku koji odlučuje, Konaković BiH kao objekta o kojem drugi odlučuju

11 h

10
Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Republika Srpska

Bivši ministar Miloš Bukejlović ima novi posao

11 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner