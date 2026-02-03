Budimir: Preduzećemo sve mjere da izborni dan protekne mirno

Izvor:
SRNA
03.02.2026
15:35
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je neophodno preduzeti sve potrebne mjere i radnje da bi izborni dan protekao mirno i da policijski službenici neće dozvoliti bilo kakva narušavanja javnog reda i mira u ovom periodu.
Budimir i direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević posjetili su danas Policijsku stanicu Laktaši gdje su razgovarali sa rukovodstvom Policijske uprave Banjaluka i komandirom stanice o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području grada uoči ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.
Budimir i Kostrešević upoznati su o radu Policijske stanice i aktivnostima koje se preduzimaju na održavanju povoljnog stanja bezbjednosti, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
