Budmir: Još jedna sramota krnjeg Ustavnog suda, sve odluke Vlade Srpske su ustavne

Dešava se još jedna sramota krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je potpuno van svoje nadležnosti odlučivao o nečemu u svom krnjem sastavu u kojem još uvijek sjede sudije Bošnjaci koji bi trebalo da idu u penziju, upozorava ministar unutrašnjih poslova Srpske i profesor međunarodnih odnosa Željko Budimir.

Sve ovo što smo sada vidjeli, kaže, potpuno iskakanje iz okvira, ali je u političkom smislu, njihova odluka, dodaje, bila očekivana.

"Zbog toga što se očekivalo da će političko Sarajevo izvršiti i ovaj put pritisak, zajedno sa određenim stranim ambasadama, na Ustavni sud da djeluju neustavno protiv interesa Republike Srpske. Ovdje imamo situaciju da uopšte nisu bilo nadležni da o ovome odlučuju. Vidjećemo kako izgleda ta odluka, mi za sada raspolažemo samo sa saopštenjem, a ovdje je vrlo važno reći da oni nisu uspjeli u svom naumu da izazovu političku nestabilnost, da dovedu do toga da se neko sad političko komešanje unese u Republiku Srpsku, da se postavlja pitanje da li su odluke Vlade ustavne ili neustavne", rekao je Budimir za RTRS.

Ističe da je su sve odluke ustavne i da je Vlada Srpske ustavna.

"Mi smo preduzeli određene korake da bi preduprijeli određene aktivnosti koje oni rade. Tako da, mi svi možemo biti mirni zbog toga što Vlada Republike Srpske radi u skladu sa Zakonom i Ustavom i Republike Srpske i BiH", rekao je Budimir.