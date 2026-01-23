Logo
Large banner

Budmir: Još jedna sramota krnjeg Ustavnog suda, sve odluke Vlade Srpske su ustavne

Izvor:

RTRS

23.01.2026

18:06

Komentari:

0
Будмир: Још једна срамота крњег Уставног суда, све одлуке Владе Српске су уставне
Foto: ATV

Dešava se još jedna sramota krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je potpuno van svoje nadležnosti odlučivao o nečemu u svom krnjem sastavu u kojem još uvijek sjede sudije Bošnjaci koji bi trebalo da idu u penziju, upozorava ministar unutrašnjih poslova Srpske i profesor međunarodnih odnosa Željko Budimir.

Sve ovo što smo sada vidjeli, kaže, potpuno iskakanje iz okvira, ali je u političkom smislu, njihova odluka, dodaje, bila očekivana.

"Zbog toga što se očekivalo da će političko Sarajevo izvršiti i ovaj put pritisak, zajedno sa određenim stranim ambasadama, na Ustavni sud da djeluju neustavno protiv interesa Republike Srpske. Ovdje imamo situaciju da uopšte nisu bilo nadležni da o ovome odlučuju. Vidjećemo kako izgleda ta odluka, mi za sada raspolažemo samo sa saopštenjem, a ovdje je vrlo važno reći da oni nisu uspjeli u svom naumu da izazovu političku nestabilnost, da dovedu do toga da se neko sad političko komešanje unese u Republiku Srpsku, da se postavlja pitanje da li su odluke Vlade ustavne ili neustavne", rekao je Budimir za RTRS.

Ističe da je su sve odluke ustavne i da je Vlada Srpske ustavna.

"Mi smo preduzeli određene korake da bi preduprijeli određene aktivnosti koje oni rade. Tako da, mi svi možemo biti mirni zbog toga što Vlada Republike Srpske radi u skladu sa Zakonom i Ustavom i Republike Srpske i BiH", rekao je Budimir.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Budimir

Republika Srpska

Ustavni sud BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

Republika Srpska

Minić: Politička odluka krnjeg Ustavnog suda nema uticaja na Vladu

3 h

1
Ђорђевић одустао од ангажмана у Русији

Košarka

Đorđević odustao od angažmana u Rusiji

3 h

0
Потреси у Кијеву: Сукобили се Зеленски и Кличко, полиција ушла у зграду

Svijet

Potresi u Kijevu: Sukobili se Zelenski i Kličko, policija ušla u zgradu

3 h

0
Откривена мистерија првих џинова на копну

Nauka i tehnologija

Otkrivena misterija prvih džinova na kopnu

3 h

0

Više iz rubrike

Минић: Политичка одлука крњег Уставног суда нема утицаја на Владу

Republika Srpska

Minić: Politička odluka krnjeg Ustavnog suda nema uticaja na Vladu

3 h

1
Ковачевић: Уставни суд БиХ има само један принцип - увијек против правде и против Српске!

Republika Srpska

Kovačević: Ustavni sud BiH ima samo jedan princip - uvijek protiv pravde i protiv Srpske!

3 h

0
Поповић: Уставни суд није надлежан, нема спорних одлука Владе

Republika Srpska

Popović: Ustavni sud nije nadležan, nema spornih odluka Vlade

3 h

0
Стевандић: Одлука Уставног суда БиХ о Влади Српске - пуцањ у празно

Republika Srpska

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

20

55

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner