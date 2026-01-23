Đorđević odustao od angažmana u Rusiji

Kako stvari stoje, Aleksandar Saša Đorđević neće se vratiti na klupu, pošto je prema informacijama iz Rusije odbio ponudu Zenita iz Sankt Peterburga.

Prema riječima ruskog novinara, Artjoma Komarova, do dogovora na kraju nije došlo, pa je Zenit i dalje u nekoj vrsti "magle" poslije odlaska slovenačkog stručnjaka Aleksandra Sekulovića.

Nekadašnji selektor Srbije bio je na kormilu reprezentacije Kine od 2022. do 2024. godine, a posljednji klupski angažman bio mu je u Fenerbahčeu gdje je radio u sezoni 2021/22. Sada je već neko vrijeme bez posla.

Aleksandar Djordjevic has turned down Zenit’s initial offer, a source told me.



The Saint Petersburg club still has several other candidates on its shortlist — two of them are also Serbian coaches. https://t.co/3lVpY2WO4O — Artem Komarov (@art_basket) January 23, 2026

Sa Srbijom ima medalje na Olimpijskim igrama, Svjetskom i Evropskom prvenstvu.

Očigledno je da će Saša Đorđević sačekati neke bolje ponude za nastavak svoje trenerske karijere, a podsjetimo da su ga mnogi stavljali u "koš" za nasljednika Željka Obadovića u Partizanu, do čega nije došlo, pošto je Žoca na kraju zamijenio Đoan Penjaroja.

(Telegraf)