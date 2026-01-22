Logo
Tajrik Džons progovorio o sukobu sa Grobarima

22.01.2026

19:13

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Bivši košarkaš Partizana Tajrik Džons dao je intervju za Eurohoops, i tom prilikom poručio da između njega i navijača Partizana nema „zle krvi“ i istakao da je posvećen tome da bude najbolja verzija sebe u Olimpijakosu.

On je govorio o periodu provedenom u crno-bijelom dresu, a posebno je istakao navijače.

- Imam ljubav prema navijačima koji su me tamo voljeli. Ali desile su se određene situacije. Sada idem dalje. Nema zle krvi. Nemam nikakva loša osjećanja prema njima [navijačima Partizana]. Desile su se stvari koje su morale da se dese. Sada idem dalje. Naučiću iz toga i nastaviti da budem svoj.

Potom, osvrnuo se na svoj novi klub.

- Samo pokušavam da izađem na teren i igram košarku. Sada sam ovdje. Trudim se da dam sve od sebe za ovaj klub i za momke u svlačionici. Svaki put kada izađem na teren, pokušavam da budem najbolja verzija Tajrika Džonsa koja mogu da budem.“

Džons je naveo neke igrače koji su mu posebno pomogli.

- Kada sam prvi put došao ovdje, posebno je Nikola Milutinov razgovarao sa mnom. Pomogao mi je da prođem kroz akcije. Evan Furnije je takođe bio ogromna pomoć. Ali svi u ekipi su me usmeravali i pomagali, naročito kada je reč o defanzivnim postavkama.

- Ne mislim da je išta bilo previše teško. Samo sam pravio poneku grešku. Defanzivno, trebalo je da se naviknem na principe. Momci u rosteru i treneri bili su veoma od pomoći u tome da shvatim šta pokušavamo da postignemo, posebno u odbrani – gdje treba da budem, prije svega", rekao je Džouns, a prenosi Telegraf.

Tajrik Džons

KK Partizan

