Partizanu nije valjao, a sad je potpisao u Evroligi

Izvor:

Telegraf

21.01.2026

20:14

Bivši košarkaš Partizana Brajan Angola potpisao je ugovor sa ekipom Asvela i tako će zaigrati u Evroligi.

On se nije proslavio baš u crno-bijelom dresu, gdje je stigao u delikatnom trenutku, dok će sada pokušati da se pokaže u najjačem klupskom evropskom takmičenju.

Brajan Angola je stigao u Partizan u februaru 2020. godine kada je klub vodio Andrea Trinkijeri, ali je potom uslijedila pandemija koronavirusa, poslije čega se Angola vratio, ali mu Šćepanović nije dao adekvatnu šansu i on je napustio klub.

Poslije Partizana je lutao dosta, igrao je za Ironi Nes Ionu, AEK iz Atine, Galatasaraj, Karšijaku, Hapoel Tel Aviv, Turk Telekom i Gran Kanariju, iz koje i stiže u Evroligu.

Angola je imao prosjek od devet poena u ACB ligi, dok je u FIBA Ligi šampiona bio bolji jer je na šest utakmica imao 13.2 poena po utakmici.

Svakako, po prvi put u karijeri će Angola imati priliku da zaigra u Evroligi.

KK Partizan

Evroliga

