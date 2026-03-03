Flin ponudio strateško-operativni plan kako se postaje država

Majkl Flin u Banjaluci sumirao je elemente nacionalne države i ponudio strateško-operativni plan kako se postaje država.

"Svaka nacija, svaki ponosan narod, smatra da želi nezavisnost treba da shvati kako se to definiše u okviru međunarodnog zakona. A to je bitno shvatiti i vaše vođe treba to da shvate prilikom argumentacije. Kada se nekom objašnjava, kada smo u nekom međunarodnom sudu, to treba objasniti, da ljudi shvate, da se jasno artikuliše i kaže svaki element", rekao je Majkl Flin, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih američkih država.

Svi u sali, ali vjerovatno i pred televizorima u cijeloj Republici Srpskoj slušali su i klimali glavom jer Republika Srpska to sve, uglavnom, već ima. Prepoznao je to i govornik, pa je nastavio da zagovara ideju kao da apeluje na one kojih bi jedino trebalo da se pita o budućnosti Srpske – predstavnike naroda i narod u Republici Srpskoj.

"I znam da to ima veze ovdje. I treba da ima veze za svakoga ko smatra da želi da ima svoju sopstvenu nezavisnost, da bude u prilici da usvaja sopstvene odluke. Šta ja time kažem? To je ono u šta ja vjerujem i donekle sam to proučavao i mislim da trebamo biti neustrašivi u vezi onoga gdje želimo biti da budemo u budućnosti, jer mislim da je ovo zaista izuzetna prilika, pogotovo uzimajući u obzir trenutno vođstvo u Americi", rekao je Majkl Flin, bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih američkih država

Došao je u privatnom kapacitetu, možda je i plaćen za te usluge, ali Majkl Flin nije „en evridej hajerd gan“. Penzionisani general američke vojske čije su čizme više od 30 godina stupale na svjetska žarišta, među ostalim i na ono koje trenutno gori, bivši direktor Odbrambeno obavještajne agencije Sjedinjenih država u mandatu Baraka Obame, sklonjen sa te funkcije, između ostalog, jer je upozoravao Ameriku na islamski terorizam, savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost s najkraćim mandatom, koji je prekinuo pod pritiskom zbog kontakta s ruskim ambasadorom, prvi Amerikanac koji je službeno kročio u zgradu vojnoobavještajne agencije Generalštaba Oružanih snaga Rusije. I da ništa više ne uradi za Republiku Srpsku poslije današnjeg predavanja u zgradi Vlade Republike Srpske, Majkl Flin ostaće upisan kao jedan od prvih Amerikanaca koji su kročili na tlo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u sred Banjaluke, da kažu – ovo je način i budite neustrašivi na tom putu.

Povod za pitanje koje je postavila Ana Trišić Babić bile su nedavne izjave najviših američkih zvaničnika o podršci suverenim nacijama koje se bore za svoju slobodu, te nefunkcionalnost i nezadovoljstvo Dejtonskim sporazumom koje na svim stranama BiH eskalira na dnevnom nivou.

"I u kontekstu toga sam ja to razumjela, i tako sam ga i pitala šta on vidi, s obzirom da je bio na Bliskom Istoku i u prošlosti, kako se prave i kako doći do nacionalne države u ovakvim okvirima postojećih međunarodnih sporazuma. Ja sam ga razumjela da nam je dao hodogram, šta znači... Po tom njegovom hodogramu, mi skoro sve već imamo ovdje. Republika Srpska ima svoju teritoriju, ima svoje institucije, ima demokratski izabrane funkcionere glavnih institucija u Republici Srpskoj", rekla je Ana Trišić Babić, bivši v.d. predsjednika Republike Srpske.

Sve imamo, osim... Dvije najveće, najbremenitije i najskuplje riječi u Flinovom obraćanju bile su nacionalno jedinstvo.

"Spomenuo je nacionalno jedinstvo. Ja očekujem da opozicioni lideri, opozicioni predsjednici stranaka, za koje sam sigurna da intimno isto misle to što je on rekao, intimno se 100% slažu šta govori predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik, ali da ih se malo ohrabri i da se mi ovdje u ovom novom kreiranju novog međunarodnog poretka da dovršimo ono za šta je borba počela prije 34 godine", rekla je Ana Trišić Babić, bivši v.d. predsjednika Republike Srpske

Bilo je različitih politika i politikica, različitih struja, različitih Srba, različitih ličnih i grupnih interesa i prije 34 godine, pa je 9. januara Skupština srpskog naroda u BiH ipak donijela je Deklaraciju o proglašenju republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Teritorijalno razgraničenje od političkih zajednica drugih naroda propisano je uz uvažavanje, među ostalim, etničkih, istorijskih, pravnih, ekonomskih, geografskih kriterijuma, te uz poštovanje principa i pravila međunarodnog prava i predviđeno je mirnim putem i dogovorno. Nezavisnost Republike Srpske, očigledno, više nije ni samo dnevnopolitička, ni zabranjena tema. A više nije ni nemoguća misija. Preostalo je učiniti je mogućom – mirnim putem i dogovorno.