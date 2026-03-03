Lindzi Von objavila sliku povrijeđene noge

Izvor:
Sputnik Srbija
03.03.2026
20:05
Američka skijašica Lindzi Von podijelila je na društvenim mrežama rendgenski snimak svoje povrijeđene noge, otkrivši kako ona izgleda poslije teške povrede i više hirurških zahvata.
Na snimku se jasno vide šrafovi i metalne pločice koje stabilizuju potkoleničnu kost nakon preloma tibije.
Američka skijašica je uz fotografiju napisala: „Sada sam zaista bionik“.
Aludirala je na to da njena noga sada sadrži veliki broj metalnih implantata.
I’m bionic for real now 🦾 pic.twitter.com/SSJNjlBqUL— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026
Von je do sada imala pet operacija zbog preloma, a nije isključeno da će biti potrebni i dodatni zahvati.
Ipak, uprkos svemu, zadržala je prepoznatljiv optimizam i duh, što je pokazala i ovom objavom.
Jedna od najtrofejnijih skijašica u istoriji, sa 84 pobede u Svetskom kupu, nastavlja oporavak, a rendgen koji je podelila najbolje svedoči kroz šta je prošla i koliko je ozbiljna povreda bila.
