Lindzi Von objavila sliku povrijeđene noge

Američka skijašica Lindzi Von podijelila je na društvenim mrežama rendgenski snimak svoje povrijeđene noge, otkrivši kako ona izgleda poslije teške povrede i više hirurških zahvata.

Na snimku se jasno vide šrafovi i metalne pločice koje stabilizuju potkoleničnu kost nakon preloma tibije.

Američka skijašica je uz fotografiju napisala: „Sada sam zaista bionik“.

Aludirala je na to da njena noga sada sadrži veliki broj metalnih implantata.

I’m bionic for real now 🦾 pic.twitter.com/SSJNjlBqUL — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026

Von je do sada imala pet operacija zbog preloma, a nije isključeno da će biti potrebni i dodatni zahvati.

Ipak, uprkos svemu, zadržala je prepoznatljiv optimizam i duh, što je pokazala i ovom objavom.

Jedna od najtrofejnijih skijašica u istoriji, sa 84 pobede u Svetskom kupu, nastavlja oporavak, a rendgen koji je podelila najbolje svedoči kroz šta je prošla i koliko je ozbiljna povreda bila.

(sputnik srbija)