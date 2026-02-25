Lindzi Von odgovorila na dirljivu poruku Kristijana Ronalda

Lindzi Von prolazi kroz težak period nakon povrede koju je doživjela tokom trke spusta na Zimskim olimpijskim igrama.

Podršku u izazovnim danima pružaju joj najveći sportisti svijeta.

Amerikanka je šokirala svjetsku javnost priznanjem da se suočila sa potencijalnom amputacijom noge.

Iako se suočava sa velikim bolovima, 41-godišnjakinja se hrabro bori sa svim izazovima.

A podršku joj je pružio i Kristijano Ronaldo.

Šampioni se definišu trenucima kada pobjeđuju i trenucima kada odbijaju da se predaju. Lindzi Von, planine koje si savladala nikada nisu bile veće od snage koju imaš u sebi. Nastavi da se boriš, legende uvijek ustaju – napisao joj je portugalski fudbaler.

Von je bila dirnuta ovim gestom, pa je kratko odgovorila:

– Ova poruka od tebe mi mnogo znači.

Svoju podršku su izrazili teniski velikani Rafael Nadal i Ana Ivanović, zvezda atletike Alison Feliks, bivši vozač Formule 1 Roman Grožan, kao i nekadašnji fudbaleri Bastian Švajnštajger i Zlatan Ibrahimović.

Upravo joj je švedski napadač poslao jasan imperativ da “odustajanje nije opcija”. Vonova mu je odgovorila borbenim uzvikom koji definiše čitavu njenu karijeru: “NIKADA”.

Today was a hard day… my physical battle began the second I got hurt but the mental battle started today. It hit me like a ton of bricks. It’s a battle I’m used to because I’ve done it so many times. I have always learned from every injury. Each one has made me a better and… — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 24, 2026

“Kao da se tona cigli sručila na mene” Osim što se suoačava sa fizičkim problemima, Lindzi je otvoreno progovorila i o mentalnim izazovima, prenosi Sportal.

Uvijek sam učila iz svake povrede. Svaka me je učinila boljom i jačom osobom na različite načine… Ali bitka uma može biti mračna, teška i neumoljiva. Neko do koga mi je stalo rekao je da sam „majstor u psihološkoj igri života…“ Ne znam da li je to istina… Znam da dolaze teški dani, ali pronaći ću put nazad na vrh planine života, rekla je ona.