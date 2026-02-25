Logo
Lindzi Von odgovorila na dirljivu poruku Kristijana Ronalda

25.02.2026

13:59

Линдзи Вон
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair

Lindzi Von prolazi kroz težak period nakon povrede koju je doživjela tokom trke spusta na Zimskim olimpijskim igrama.

Podršku u izazovnim danima pružaju joj najveći sportisti svijeta.

Amerikanka je šokirala svjetsku javnost priznanjem da se suočila sa potencijalnom amputacijom noge.

Iako se suočava sa velikim bolovima, 41-godišnjakinja se hrabro bori sa svim izazovima.

A podršku joj je pružio i Kristijano Ronaldo.

Šampioni se definišu trenucima kada pobjeđuju i trenucima kada odbijaju da se predaju. Lindzi Von, planine koje si savladala nikada nisu bile veće od snage koju imaš u sebi. Nastavi da se boriš, legende uvijek ustaju – napisao joj je portugalski fudbaler.

Von je bila dirnuta ovim gestom, pa je kratko odgovorila:

– Ova poruka od tebe mi mnogo znači.

Svoju podršku su izrazili teniski velikani Rafael Nadal i Ana Ivanović, zvezda atletike Alison Feliks, bivši vozač Formule 1 Roman Grožan, kao i nekadašnji fudbaleri Bastian Švajnštajger i Zlatan Ibrahimović.

Upravo joj je švedski napadač poslao jasan imperativ da “odustajanje nije opcija”. Vonova mu je odgovorila borbenim uzvikom koji definiše čitavu njenu karijeru: “NIKADA”.

“Kao da se tona cigli sručila na mene” Osim što se suoačava sa fizičkim problemima, Lindzi je otvoreno progovorila i o mentalnim izazovima, prenosi Sportal.

Uvijek sam učila iz svake povrede. Svaka me je učinila boljom i jačom osobom na različite načine… Ali bitka uma može biti mračna, teška i neumoljiva. Neko do koga mi je stalo rekao je da sam „majstor u psihološkoj igri života…“ Ne znam da li je to istina… Znam da dolaze teški dani, ali pronaći ću put nazad na vrh planine života, rekla je ona.

Kristijano Ronaldo

Lindzi Von

