Završeno dvoransko atletsko prvenstvo BiH: Ivičiću tri medalje

ATV

22.02.2026

20:19

0
Foto: Ustupljena fotografija

Atletičar banjalučkog Borca Luka Ivičić imao je najviše uspjeha na danas održanom dvoranskom prvenstvu BiH na Banjici u Beogradu.

Borac najuspješniji klub iz Republike Srpske na prvenstvu BiH i Srpske u dvorani za seniore

Luka Ivičić najuspješniji pojedinac oba prvenstva sa dva zlata (motka i 60 prepone) i srebrom štafeta 4x400

Prvenstvo BiH

1.Luka Ivičić (motka)

1.Luka Ivičić (60 prepone)

1.Milica Pelemiš (60m)

2.Jovan Rosić (800m)

2.Štafeta 4x400 muška

(Ivičić,Popović,Kutić,Rosić)

3.Nikola Marčeta (troskok)

3.Kristina Popović (kugla)

Prvenstvo Republike Srpske

1.Luka Ivičić (motka)

1.Luka Ivičić (60 prepone)

1.Milica Pelemiš (60m)

1.Jovan Rosić (800m)

1.Štafeta 4x400 muška

(Ivičić,Popović,Kutić,Rosić)

3.Nikola Marčeta (troskok)

3.Nikola Marčeta (dalj)

2.Kristina Popović (kugla)

Na takmičenju je nastupilo 110 atletičara iz 26 klubova.

Luka Ivičić

