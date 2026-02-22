Završeno dvoransko atletsko prvenstvo BiH: Ivičiću tri medalje

Izvor:
ATV
22.02.2026
20:19
Komentari:0
Atletičar banjalučkog Borca Luka Ivičić imao je najviše uspjeha na danas održanom dvoranskom prvenstvu BiH na Banjici u Beogradu.
Borac najuspješniji klub iz Republike Srpske na prvenstvu BiH i Srpske u dvorani za seniore
Luka Ivičić najuspješniji pojedinac oba prvenstva sa dva zlata (motka i 60 prepone) i srebrom štafeta 4x400
1.Luka Ivičić (motka)
1.Luka Ivičić (60 prepone)
1.Milica Pelemiš (60m)
2.Jovan Rosić (800m)
2.Štafeta 4x400 muška
(Ivičić,Popović,Kutić,Rosić)
3.Nikola Marčeta (troskok)
3.Kristina Popović (kugla)
1.Luka Ivičić (motka)
1.Luka Ivičić (60 prepone)
1.Milica Pelemiš (60m)
1.Jovan Rosić (800m)
1.Štafeta 4x400 muška
(Ivičić,Popović,Kutić,Rosić)
3.Nikola Marčeta (troskok)
3.Nikola Marčeta (dalj)
2.Kristina Popović (kugla)
Na takmičenju je nastupilo 110 atletičara iz 26 klubova.
Ostali sportovi
3 h0
Ostali sportovi
7 h0
Ostali sportovi
12 h0
Ostali sportovi
12 h0
Najnovije
Najčitanije
20
58
20
50
20
40
20
27
20
24
Trenutno na programu