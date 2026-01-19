Srbija je zemlja košarke: Baba sa balkonom precizna sa kesom smeća

Izvor:
Kurir
19.01.2026
17:33
Čini se da smo već sve vidjeli u gradskoj svakodnevici, ali ovaj prizor je nadmašio sva očekivanja - žena sa terase precizno baca kesu smeća pravo u kontejner, ostavljajući prolaznike u potpunoj nevjerici.
Video, koji se šeruje na društvenim mrežama, pokazuje kako žena stoji na terasi, a potom sa drugog sprata baca kesu sa smećem pravo u kontejner.
Inače, ovaj snimak star je četiri godine i nastao je u Lazarevcu, ali je ovih dana ponovo aktuelan na društvenim mrežama gdje se masovno deli.
Video je tada postao hit na društvenim mrežama, a baku su u komentarima uporedili i sa srpskim košarkašem Jokićem.
Korisnici društvenih mreža ni sada nisu mogli da sakriju nevjericu.
- Srbija je ipak zemlja košarke - navodi se u opisu video-snimka.
Mnogi su se divili zbog preciznosti, a sa druge strane i čudili zbog načina na koji odlaže smeće.
- Bez koske, odmah u reprezentaciju - navodi se u jednom od komentara.
Bilo je i onih koji su osudili ovo.
- Ovo je nevaspitanje - napisala je jedna korisnica.
