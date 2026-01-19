Ana se prekrstila i skočila u vodu na Bogojavljenje, a onda horor: Djeca vrište dok nestaje pod ledom

Advokat iz Rusije, majka dvoje djece, poginula je kad je skočila u rupu napravljenu u zaleđenoj rijeci kako bi obilježila Bogojavljenje. Potresan snimak njenog skoka u ledenu vodu ponovo se širi internetom.

Ana Uskova (40) snimljena je prošle godine kako se krsti pa skače u vodu u zaleđenoj rijeci Oredež kod sela Vajra, istočno od Sankt Peterburga, da bi potom nestala, prenio je "Dejli mejl", navodeći da ju je odnijela snažna struja od oko tri metra po sekundi.

Na uznemirujućem snimku čuje se kako njena djeca vrište dok njihov otac Juri (50) uskače u rupu kako bi pronašao nesrećnu ženu. Nažalost, nije uspio da je spasi.

Uskova, advokat iz Sankt Peterburga, planirala je da uskoči u ledenu vodu kako bi obeležila pravoslavni hrišćanski praznik Bogojavljenje, a ovu tradiciju godišnje prate stotine hiljada ruskih vjernika. Dok neki učestvuju u grupnom plivanju za časni krst, drugi odlaze sami da se okupaju.

"Dejli mejl" navodi da je u vrijeme kad je Uskova uskočila u vodu temperatura vazduha bila oko minus pet stepeni i da je isječena rupa u debelom ledu. Uskova je nosila jednodjelni, crni kupaći kostim i prekrstila se prije nego što je skočila na noge u vodu.

Čovjek koji je iskopao rupu stajao je pored nje dok je Uskova skakala, da bi koji trenutak kasnije pozvao u pomoć kad je video da ne izranja. Deca nesrećne Ruskinje, djevojčica (14) i dečak (10) počela su da vrište kad su vidjela da nema njihove majke.

Srbija Koškanje na plivanju za Časni krst: Svi gledali nemilu scenu, došlo je do guranja i otimanja u finišu

"Ovo je veoma dobra porodica. Njen sin dolazi kod mene na plivanje i uspješan je", rekla je za “Komsomolskaja pravdu” Anastasija Lunika, instruktor plivanja.

"Tog dana me Juri pozvao u suzama, plakao je preko telefona. Kratko je govorio o tragediji koja je pogodila porodicu. Rekao je da njegov sin privremeno neće da dolazi na časove plivanja, ali da će nastaviti kasnije. Njegova majka je otišla ispod vode njemu ispred očiju. Zapitala sam Jurija da li treba pomoć, rekao je da ne treba. Plakao je mnogo", dodala je Lunika.

Svijet Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

Aleksander Zujev, šef spasilačke službe VOSVOD rekao je da je Uskova otišla da skoči na mjestu na kojem nema spasioca niti dobrog osvjetljenja u "neprikladnoj rupi u ledu". Usled zamaha skoka se našla pod ledom i nije mogla da se vrati.

"Prosto ju je odnijela struja. Ovo je jedna od najopasnijih reka u regionu Lenjingrada i ljudi se utapaju u njoj svake godine, čak i ljeti", rekao je.